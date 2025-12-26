Наслідки атаки на Умань

У пʼятницю, 26 грудня, російські окупанти завдали ракетного удару по Умані, що на Черкащині. Внаслідок атаки є руйнування, постраждали щонайменше шестеро людей, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За даними посадовця, близько полудня росіяни атакували Умань ракетою. Зазначимо, Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісну ціль на Умань близько 11:30. Тип ворожого боєприпасу наразі невідомий.

«За інформацією Екстренки, на зараз маємо шістьох травмованих. Серед них – двоє дітей. Усім надають потрібну допомогу», – повідомив Табурець.

У місті зафіксували руйнування житлової інфраструктури. На місці удару працюють рятувальники та правоохоронці.

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня росіяни атакували портову інфраструктуру на Одещині та Миколаївщині. Внаслідок цього є руйнування на трьох цивільних кораблях під іноземними прапорами, а також на елеваторах та адміністративних будівлях.

Зазначимо, внаслідок нічної атаки також постраждала залізнична станція на Волині. Ушкодження зафіксували на Львівській залізниці по станції Ковель.