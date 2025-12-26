Нічний обстріл пошкодив залізничну станцію на Волині
Внаслідок атаки безпілотників постраждала Львівська залізниця по станції Ковель
У ніч на пʼятницю, 26 грудня, російські окупанти завдали ударів по низці областей України. Зокрема, під атаку потрапила і Волинь – внаслідок удару там пошкоджена залізнична станція в Ковелі, повідомили у пресслужбі міністерства розвитку громад.
Повітряні сили ЗСУ оголосили про загрозу застосування БпЛА на Волині близько 07:50 26 грудня. Близько 09:39 військові також попередили про дрон курсом на Ковель.
За даними Мінрозвитку, внаслідок атаки у місті пошкоджена логістична інфраструктура. Зокрема, постраждала Львівська залізниця по станції Ковель.
«Пошкоджено локомотив та вантажний вагон, вибуховою хвилею вибито вікна цеху локомотивного депо. Працівники “Укрзалізниці” ліквідовують наслідки», – повідомили у пресслужбі міністерства.
Наразі із затримками в понад годину рухається низка поїздів західного сполучення:
- №705/706 Київ-Пас.-Пшемисль Головний (+4:32)
- №43/44 Черкаси-Івано-Франківськ (+4:19)
- №49/50 Київ-Пас.-Трускавець (+4:12)
- №1/2 Харків-Пас.-Ворохта (+3:11)
- №103/104 Барвінкове-Львів (+3:11)
- №47/48 Барвінкове-Чоп (+3:11)
- №123/124 Харків-Пас.-Івано-Франківськ (+3:11)
- №289/290 Київ-Пас.-Львів (+3:09)
- №749/750 Київ-Пас.-Відень Західний (+3:03)
- №89/90 Київ-Пас.-Пшемисль Головний (+3:09)
- №7/8 Київ-Пас.-Чернівці (+2:49)
- №5/6 Запоріжжя-1-Ясіня (+2:47)
- №93/94 Харків-Пас.-Хелм (+2:47)
- №95/96 Київ-Пас.-Ясіня (+2:41)
- №31/32 Запоріжжя-1-Пшемисль Головний (+2:20)
- №27/28 Київ-Пас.-Чоп (+2:17)
- №97/98 Київ-Пас.-Ковель-Пас. (+2:12)
- №91/92 Київ-Пас.-Львів (+2:09)
- №17/18 Харків-Пас.-Ужгород (+2:03)
- №45/46 Харків-Пас.-Ужгород (+2:00)
- №59/60 Київ-Пас.-Чоп (+1:46) та інші
Із актуальними графіками затримок потягів можна ознайомитися за посиланням.
Зазначимо, також росіяни вночі обстріляли Одещину та Миколаївщину. Там зайнялися пожежі, пошкоджені два цивільних судна пі іноземними прапорами.