Залізнична станція в Ковелі

У ніч на пʼятницю, 26 грудня, російські окупанти завдали ударів по низці областей України. Зокрема, під атаку потрапила і Волинь – внаслідок удару там пошкоджена залізнична станція в Ковелі, повідомили у пресслужбі міністерства розвитку громад.

Повітряні сили ЗСУ оголосили про загрозу застосування БпЛА на Волині близько 07:50 26 грудня. Близько 09:39 військові також попередили про дрон курсом на Ковель.

За даними Мінрозвитку, внаслідок атаки у місті пошкоджена логістична інфраструктура. Зокрема, постраждала Львівська залізниця по станції Ковель.

«Пошкоджено локомотив та вантажний вагон, вибуховою хвилею вибито вікна цеху локомотивного депо. Працівники “Укрзалізниці” ліквідовують наслідки», – повідомили у пресслужбі міністерства.

Наразі із затримками в понад годину рухається низка поїздів західного сполучення:

№705/706 Київ-Пас.-Пшемисль Головний (+4:32)

№43/44 Черкаси-Івано-Франківськ (+4:19)

№49/50 Київ-Пас.-Трускавець (+4:12)

№1/2 Харків-Пас.-Ворохта (+3:11)

№103/104 Барвінкове-Львів (+3:11)

№47/48 Барвінкове-Чоп (+3:11)

№123/124 Харків-Пас.-Івано-Франківськ (+3:11)

№289/290 Київ-Пас.-Львів (+3:09)

№749/750 Київ-Пас.-Відень Західний (+3:03)

№89/90 Київ-Пас.-Пшемисль Головний (+3:09)

№7/8 Київ-Пас.-Чернівці (+2:49)

№5/6 Запоріжжя-1-Ясіня (+2:47)

№93/94 Харків-Пас.-Хелм (+2:47)

№95/96 Київ-Пас.-Ясіня (+2:41)

№31/32 Запоріжжя-1-Пшемисль Головний (+2:20)

№27/28 Київ-Пас.-Чоп (+2:17)

№97/98 Київ-Пас.-Ковель-Пас. (+2:12)

№91/92 Київ-Пас.-Львів (+2:09)

№17/18 Харків-Пас.-Ужгород (+2:03)

№45/46 Харків-Пас.-Ужгород (+2:00)

№59/60 Київ-Пас.-Чоп (+1:46) та інші

Із актуальними графіками затримок потягів можна ознайомитися за посиланням.

Зазначимо, також росіяни вночі обстріляли Одещину та Миколаївщину. Там зайнялися пожежі, пошкоджені два цивільних судна пі іноземними прапорами.