Внаслідок атаки знищений вокзал у місті Фастів

У ніч на суботу, 6 грудня, росіяни масовано атакували Україну дронами та ракетами. Під удар зокрема потрапила Київщина – там є постраждалі та пошкодження залізниці, повідомили голова Київської ОВА Микола Калашник та у пресслужбі «Укрзалізниці».

Про загрозу застосування ворожих безпілотників на Київщині Повітряні сили ЗСУ попередили ще ввечері 5 грудня. Близько 01:30 військові повідомили про швидкісні цілі в напрямку Києва.

Вибухи лунали у трьох районах Київської області – Фастівському, Вишгородському та Бучанському. Там є пошкодження інфраструктури та поранені.

У Вишгородському районі внаслідок атаки постраждала 46 річна жінка, яка зазнала уламкового ушкодження руки, грудної клітки та спини, а також закритої травми шийного відділу хребта. Ще один чоловік, вже у Фастові, зазнав рваної рани гомілки. Станом на 08:00 в області відомо про трьох постраждалих.

У пресслужбах «Укрзалізниці» та ДСНС повідомили, що в Фастові масований обстріл пошкодив залізничний вокзал та моторно-вагонне депо.

«У зв’язку з масованим обстрілом залізничної інфраструктури у Фастові оперативно змінюємо маршрути пасажирських поїздів, які мали проходити через місто цієї ночі», – повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

На фото видно, що внаслідок російської атаки зруйнована будівля вокзалу у Фастові.

Внаслідок обстрілів низка потягів затримується на кілька годин. Зокрема, запізнюються потяги:

№17/18 Ужгород-Харків-Пас. (+6:00)

№73/74 Перемишль-Харків-Пас. (+4:00)

№89/90 Київ-Пас.-Перемишль (+6:00)

№125/126 Полтава-Півд.-Мукачево (+6:00)

№129/130 Полтава-Півд.-Мукачево (+6:00)

№109/110 Херсон-Львів (+2:50)

№21/22 Львів-Харків-Пас. (+5:00)

№103/104 Львів-Барвінкове (+5:00)

№29/30 Ужгород-Київ-Пас. (+2:23)

№23/24 Київ-Пас.-Хелм (+1:50)

№87/88 Дніпро-Головний-Ковель-Пас. (+2:30)

№47/48 Запоріжжя-1-Мукачево (+1:30)

№115/116 Запоріжжя-1-Чернівці (+4:00)

№5/6 Запоріжжя-1-Ясіня (+4:00)

В селищі Нові Петрівці Вишгородського району внаслідок обстрілу загорілася складська будівля – пожежа поширилася на 5500 м². Також у населеному пункті загорілися три вантажні авто, зруйнований житловий будинок і ще шість пошкоджені.

У Бучанському районі в селі Нежиловичі через атаку сталася пожежа. Одна приватна будівля зруйнована.

Станом на 08:20 на Київщині триває повітряна тривога.