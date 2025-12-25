У Дніпрі чоловік ножем поранив військових ТЦК

У Дніпрі озброєний ножем чоловік поранив двох військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це у четвер, 25 грудня, повідомила поліція Дніпропетровщини.

Подія трапилась близько 14:40 на вулиці Калиновій. Під час заходів оповіщення чоловік з ножем напав на двох військових ТЦК та спричинив поранення. Обох військових із травмами госпіталізували до лікарні.

Нападника одразу затримали. Вказується, що для цього один із військовослужбовців здійснив кілька пострілів в повітря. На місці події працює слідчо-оперативна група.

У Офісі генпрокурора уточнили, що постраждалі – військовослужбовці Амур-Нижньодніпровського ТЦК, а нападник – 42-річний місцевий житель. Чоловік напав на військових під час перевірки документів.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом умисного нанесення легких та тяжких травм службовим особам (ч.ч. 2, 3 ст. 350 КК України).

Нагадаємо, 24 грудня група людей ломом побила військовослужбовця Сарненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з групи оповіщення. Військовий перебуває у лікарні у важкому стані.