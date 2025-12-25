У військовослужбовця діагностували перелом ребра та забої паренхіми обох легень

У Рівненській області ломом побили військовослужбовця Сарненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з групи оповіщення. Про це повідомила пресслужба оперативного командування «Захід» у четвер, 25 грудня.

За даними ОК, інцидент трапився в середу, 24 грудня. Попередньо відомо, що патрульні намагалися зупинити авто, водій якого проігнорував вимоги щодо перевірки документів і «втік на територію одного з ФОПів». Потім у ситуацію втрутились перехожі та напали на групу оповіщення під час виконання службових обов’язків.

«Не розуміючи правових підстав затримання і контексту ситуації, сторонні особи здійснили фізичне перешкоджання законним вимогам правоохоронних органів, що виражалось в шарпанні за формений одяг, вигукуванні висловлювань, що містили нецензурну лексику, киданням палицями. А громадянином Є., під час події, було застосовано металевий предмет (лом), внаслідок чого один із військовослужбовців отримав тяжкі травми: перелом ребра, забої паренхіми обох легень», – ідеться в повідомленні.

Наразі медики оцінюють стан військовослужбовця ТЦК та СП як важкий і надають необхідну допомогу.

В оперативному командуванні наголосили, що інцидент є «прямим перешкоджанням законній діяльності Збройних Сил України, поєднаний з насильством щодо військовослужбовців», і є наслідком свідомого ігнорування окремими громадянами вимог мобілізаційного законодавства, зокрема щодо своєчасного оновлення військово-облікових даних та виконання військового обов’язку в умовах воєнного стану.

За фактом нападу правоохоронці відкрили кримінальне провадження – відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 350 ККУ. Триває досудове розслідування, слідство встановлює всі обставини події, ролі учасників та остаточну правову кваліфікацію злочину.