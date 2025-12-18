В Одесі військових ТЦК та СП підозрюють у нападі на дільничого поліцейського

В Одесі поліція розслідує побиття дільничого офіцера поліції військовослужбовцями одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це в четвер, 18 грудня, повідомила поліція Одеської області.



За даними правоохоронців, інцидент трапився кілька днів тому після того, як поліцейський доправив до районного ТЦК та СП чоловіка, що порушив правила військового обліку.



«Наразі встановлено, що троє військовослужбовців, один із яких перебував у стані алкогольного сп’яніння, в РТЦК та СП почали проявляти агресію до поліцейського, висловлювати нецензурну лайку, а коли він зробив їм зауваження – вчинили бійку», – ідеться в повідомленні.

За цим фактом слідчі відкрили провадження за ч. 2 ст. 345 КК України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків). Санкція статті передбачає до п’яти років тюрми.