Одеський обласний ТЦК повідомив про службове розслідування через силове затримання морпіха

Одеський обласний ТЦК та СП прокоментував повідомлення щодо силового затримання військового 36-ї окремої бригади морської піхоти, якого пів року тому звільнили з російського полону.

Спершу про інцидент повідомила громадська організація «Захист Держави». За словами активістів, 4 грудня дев’ятеро людей, які представилися співробітниками Пересипського районного ТЦК, силою затримали захисника Маріуполя, військового 36-ї бригади морської піхоти Романа Покидька. Як стверджують активісти, бійця пів року тому звільнили з полону, він перебував в Одесі на реабілітації, й пред’явив співробітникам ТЦК всі необхідні документи, які могли б це підтвердити. Також за даними активістів, військовий, про якого йде мова, захищає Україну з 2018 року.

«Не дивлячись на пред’явлені ним документи: військовий квиток, медичні довідки та посвідчення УБД, Романа Покидько заштовхали до службового авто ТЦК. Нанесли йому тілесні ушкодження: застосували проти нього сльозогінний газ та побили. Після цього, прямо під час руху, викинули Романа з автомобіля. Чим створили загрозу життю військовослужбовця. При цьому під час цього інциденту представники ТЦК не використовували бодікамери», – заявили активісти ГО «Захист Держави».

Активісти звернулись до поліції з заявою. У четвер, 11 грудня, Одеський обласний ТЦК та СП прокоментував ситуацію. Там заявили, що призначили службове розслідування й наголосили, що відреагували на подію ще до її розголосу. Крім того, обласний ТЦК запевнив, що сприяє розслідуванню правоохоронців.

«Позиція керівництва однозначна – статус військовослужбовця заслуговує на найвищу повагу. Якщо у ході слідства буде доведено, що військовослужбовці ТЦК та СП перевищили свої повноваження або вчинили протиправні дії щодо колеги-військового, вони понесуть найсуворіше покарання, передбачене законом», – йдеться у повідомленні ТЦК.

Нагадаємо, 5 грудня ДБР оголосило підозру військовому районного ТЦК Львова через застосування сили до перехожого замість перевірки документів.