У Бібрській громаді чоловік загинув від отруєння чадним газом

У середу, 31 грудня, у селі Старі Стрілища на Львівщині в приватному будинку через отруєння чадним газом загинув 60-річний меканець.

За даними департаменту цивільного захисту ЛОВА, близько 15:45 у селі Старі Стрілища Бібрської громади в будинку на вул. Степана Бандери знайшли тіло 60-річного місцевого мешканця. Попередня причина смерті – отруєння чадним газом.

Окрім того, випадки отруєння чадним газом зафіксовані за останню добу у Львові. У квартирі будинку на вул. Карла Мікльоша, 9, отруїлись чадним газом двоє дітей (9 місяців та 6 років), яких у задовільному стані госпіталізували у львівську лікарню святого Миколая.

У квартирі будинку на площі Шашкевича, 1, отруїлася чадним газом 73-річна місцева мешканка. Жінку у задовільному стані госпіталізували в обласну клінічну лікарню.