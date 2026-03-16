Правоохоронці проводять розслідування обставин трагедії

В Ірпені на Київщині правоохоронці з’ясовують обставини загибелі 52-річного чоловіка та його 11-річної доньки. Про це повідомило Головне управління поліції у Київській області у понеділок, 16 березня.

У понеділок до правоохоронців звернулася жінка, яка повідомила, що у будинку за місцем проживання виявила мертвими свого брата та його малолітню доньку. За попередніми даними слідчих, 52-річний чоловік перебував у помешканні разом із дитиною та, ймовірно, здійснив постріл із вогнепальної зброї в голову доньки, після чого покінчив життя самогубством.

Відомо, що дівчинка мала захворювання.

У поліції розповіли, що тіла загиблих направили на судово-медичну експертизу, яка має встановити остаточні причини смерті. Правоохоронці продовжують розслідування обставин трагедії.

Нагадаємо, у селі Станіславчик Золочівського району Львівської області у неділю, 15 лютого, батько застрелив з рушниці двох своїх дітей і сам вчинив самогубство. ZAXID.NET намагався з’ясувати додаткові подробиці трагедії та що могло стати причиною потрійного вбивства.