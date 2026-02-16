Батько застрелив 13-річного сина та 15-річну доньку у селі Станіславчик

У неділю, 15 лютого, Бродівську громаду та і всю Львівщину сколихнула жахлива трагедія. 42-річний батько з села Станіславчик Ігор М. застрелив з рушниці двох своїх дітей і сам вчинив самогубство. Місцевий староста і правоохоронці характеризують родину як благополучну. ZAXID.NET cпробував з’ясувати додаткові подробиці трагедії та що з могло стати причиною потрійного вбивства.

Трагедія сталася увечері близько 21:30 в приватному будинку в селі Станіславчик. 42-річний Ігор М. застрелив з зареєстрованої мисливської рушниці свого 13-річного сина та 15-річну доньку. Після цього він вчинив самогубство. Про вбивство в поліцію повідомила бабуся, яка проживає разом із сім’єю. Вона почула постріли в сусідній кімнаті та знайшла мертвими сина та онуків.

Правоохоронці та місцеві мешканці характеризують родину Ігоря М. як благополучну, з міцними соціальними зв’язками. У полі зору правоохоронців чи соціальних служб сім’я не перебувала. 13-річний син та 15-річна донька навчалися в Станіславчицькій гімназії.

«Досі не віриться, що вас більше немає серед нас. Ваші усмішки, ваші голоси, ваші очі, повні життя і мрій, назавжди залишаться в моєму серці. Ви були світлом у нашому класі, радістю для вчителів і справжніми друзями для однокласників», – йдеться у співчутті на сторінці гімназії у фейсбуці.

Ігор М. працював на меблевій фабриці. Його 36-річна дружина (мама дітей) недавно поїхала на заробітки до Польщі.

Староста Станіславчика Володимир Ясінський розповів ZAXID.NET, що діти гарно навчалися в школі, мали авторитет серед друзів, батько алкоголем не зловживав.

«Батько також адекватний, нормальний чоловік, мав бронь по роботі. Працював на меблевій фабриці у Бродах. До мене не надходило жодних скарг ні від жителів, ні від родини. Адекватна нормальна сім’я», – каже Володимир Ясінський.

За попередніми даними ZAXID.NET із джерел у правоохоронних органах, причиною потрійного вбивства міг стати конфлікт Ігоря М. з дружиною. Більше інформації про передумови трагедії слідство сподівається отримати після спілкування жінкою, вона вже повернулася в Україну.

«Наразі триває досудове розслідування, у межах якого встановлюються усі обставини та причини трагедії. Передчасно говорити про чиюсь відповідальність або робити остаточні висновки до завершення слідчих дій. Водночас перевіряється інформація щодо наявності конфліктів у родині, а також інших факторів, які могли передувати події», – розповів ZAXID.NET начальник відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Львівської обласної прокуратури Юрій Матлах.

З його слів, за результатами розслідування дадуть правову оцінку всім фактам, у тому числі діям або бездіяльності осіб чи органів, якщо такі будуть встановлені.

Справу розслідують за статтею про умисне вбивство (п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 115 ККУ з приміткою «самогубство»).

Мешканці Станіславчика готуються до похорону Ігоря М. та дітей. У звʼязку з трагедією у Бродівській громаді оголосили триденний траур – з 16 до 18 лютого. Людей просять утриматись від розважальних заходів і вшанувати памʼять загиблих.