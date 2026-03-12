Михайло Трач зазначив, що Росія почала наступ на Краматорськ, їй треба вирівняти фронт

Командир батальйону безпілотних систем «Сапсани» 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Михайло «Депутат» Трач розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу, що найголовнішими завданнями ворога в Україні з 2014 року є захоплення Краматорська та Слов’янська.

Військовий пригадав 2014 рік, коли диверсійні загони Гіркіна заїхали спочатку у Слов'янськ –велике промислове місто, яке є важливим транспортним вузлом.

«Контроль над Слов’янськом і Краматорськом взагалі фактично буде означати контроль над всією Донецькою областю. Після того як ворог майже покінчив з Покровськом, його наступні цілі – Слов’янськ і Краматорськ. Тому вони будуть зосереджувати тут свої максимальні зусилля», – розповів «Депутат».

Наскільки близько небезпека для Слов’янська та Краматорська?

Михайло Трач розповів, що наразі міста живі: там працює деяка промисловість, є чинні підприємства, магазини, діє комунальна сфера. Хоч людей стало менше, та й дух війни відчувається, коли Росія атакує КАБами, ракетами, РСЗВ і навіть поодинокими FPV-дронами, які залітають на околиці.

«Але якщо фронт наблизиться на небезпечну глибину, а це так звана сіра зона, тобто 10 – 15 кілометрів безпосередньо до міст, то це буде зона досяжності звичайних FPV. Тоді цивільному населенню доведеться їхати звідси, бо проживання стане нестерпним і небезпечним», – зазначив Михайло Трач.

За його словами, щоб Росія почала наступ на Краматорськ, їй треба вирівняти фронт. Ба більше, з боку Слов’янська теж є вклинення ЗСУ.

«Депутат» пояснив, що Росія фактично зможе контролювати Донецьку область тільки у випадку, якщо захопить Слов’янсько-Краматорську агломерацію.

«Росіяни ж ставлять собі завдання нібито, щоб території, які вони включили до свого складу, перейшли під повний контроль в адміністративних межах і плюс, щоб була буферна зона. Відповідно, якщо вони захоплять Краматорськ і Слов'янськ, їм ще треба буде створити якусь буферну зону. І тільки тоді можна буде говорити, що вони щось там контролюють. Поки що вони тут зовсім нічого не контролюють», – запевнив Михайло Трач.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у лютому 2026 року заявив, що захоплення Донбасу коштуватиме Росії 800 тисяч загиблих військових.