«Турецький потік» проходить дном Чорного моря і транспортує газ із Росії до Туреччини

В Угорщині заявили про «атаку проти суверенітету» після повідомлень Росії про нібито українські удари по інфраструктурі «Турецького потоку». Відповідну заяву у середу, 11 березня, опублікував міністр закордонних справ країни Петер Сійярто.

За його словами, Україна нібито атакувала об’єкти газотранспортної інфраструктури в Росії, які забезпечують постачання газу до Угорщини.

«Без “Турецького потоку” Угорщина просто не зможе безпечно отримувати газ з географічної та фізичної точки зору. Блокування Україною транзиту через нафтопровід “Дружба” і цей удар по “Турецькому потоку” є серйозними атаками проти нашого суверенітету», – заявив Сійярто.

Зазначимо, що російська енергетична компанія «Газпром» повідомляла 11 березня про нібито повітряні атаки на свої об’єкти, які забезпечують роботу газопроводів «Турецький потік» та «Блакитний потік». За твердженням компанії, за останні два тижні відбили 12 атак на інфраструктуру, що використовується для експорту газу до Туреччини.

Газопровід «Турецький потік» проходить дном Чорного моря і транспортує газ із Росії до Туреччини та далі до країн Південно-Східної Європи. Його побудували як альтернативу проєкту «Південний потік», який мав з’єднати Росію з країнами Європейського Союзу, але був скасований після початку російської агресії проти України у 2014 році.

Нагадаємо, 11 березня державний секретар Міністерства енергетики Угорщини Габор Чапек повідомив, що він на чолі з делегацією відправився до України для перемовин щодо відновлення транзиту нафти через нафтопровід «Дружба». Та речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що так звана угорська інспекція не має офіційного статусу. Вони перетнули кордон за загальними правилами Шенгенської зони.