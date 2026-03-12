Співробітники СБУ проводять слідчі дії у Львівській міськраді

У четвер, 12 березня, співробітники СБУ проводять слідчі дії у Львівській міськраді у справі про фіктивне працевлаштування військовозобов’язаних у комунальному підприємстві з метою їх бронювання від мобілізації. Про це повідомили у Львівській міськраді. Цю інформацію ZAXID.NET також підтвердили в СБУ Львівщини.

«Сьогодні, 12 березня, управління Служби безпеки України проводить слідчі дії щодо обставин, які можуть бути пов’язані з бронюванням військовозобов’язаних», – сказано в повідомленні ЛМР.

У мерії запевнили, що сприятимуть роботі правоохоронних органів для встановлення всіх обставин справи та забезпечення справедливого розслідування.

У прокуратурі Львівщини уточнили, що кримінальне провадження розслідують за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 ККУ).

«За попередніми даними слідства, йдеться про можливе фіктивне працевлаштування військовозобов’язаних з метою їх подальшого бронювання від проходження військової служби. Наразі тривають першочергові слідчі дії. Встановлюються всі обставини події та коло причетних осіб», – йдеться в повідомленні прокуратури.

За інформацією ZAXID.NET, слідчі дії відбуваються у Львівському комунальному ремонтно-аварійному підприємстві на вул. Пекарській, 95, яке очолює Руслан Новосельський. Комунальне підприємство підпорядковується управлінню житлового господарства.

Директорка юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич розповіла, що обшуки почалися близько 7:30 та тривали приблизно двох-трьох годин у департаменті житлового господарства та комунальному підприємстві. «Нам вручили ухвалу про проведення обшуків. Наскільки мені відомо, підозру нікому не оголошено. Було вилучено низку документів», – зазначила посадовиця.