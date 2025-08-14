Посадовця затримали після отримання всієї суми хабаря

У Львові поліцейські затримали начальника одного з цехів конструкторського бюро, який організував схему ухилення від служби військовозобовʼязаних чоловіків.

Як повідомила пресслужба поліції, посадовець держпідприємства запропонував знайомому працевлаштуватися до бюро, щоб той зміг уникнути мобілізації. Це дозволило б йому особисто контролювати всі етапи оформлення документів на бронювання, що б зменшило ризики викриття. Вартість послуги він оцінив у 4 тис. доларів.

Поліцейські затримали посадовця одразу після отримання всієї суми хабаря. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.