Посередником виявився 25-річний львів'янин

СБУ спільно з поліцейськими затримали у Львові 25-річного місцевого жителя, який заробляв на фіктивному оформленні військовозобов’язаного студентом Львівського вереринарного університету (нова назва – Національний природничий університет України).

Як розповіли у четвер, 14 серпня, у СБУ Львівщини, посередник пообіцяв 33-річному абітурієнту домовитись через посадовців вишу про його зарахування на денну форму навчання. Така схема давала ухилянту підстави для отримання відстрочки від мобілізації.

«Свої послуги зловмисник оцінив у 1100 доларів США. Згодом почав шантажувати вступника: у разі несплати коштів – погрожував зірвати вступ», – йдеться в повідомленні СБУ.

Посередника затримали під час одержання частини грошей

За даними ZAXID.NET, 25-річний посередник обіцяв посприяти ухилянту стати студентом ветеринарного університету.

Правоохоронці затримали зловмисника під час одержання другої частини неправомірної вигоди – 600 доларів. Йому повідомили про підозру за зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 ККУ).