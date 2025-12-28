Олександр Трухін (крайній ліворуч) поруч із ветеранами на благодійній різдвяній вечері у Львові

Колишній народний депутат Олександр Трухін, якого виключили з партії «Слуга народу» після резонансної ДТП, взяв участь у благодійній різдвяній вечері для поранених ветеранів російсько-української війни. Захід відбувся 26 грудня у трапезній Українського католицького університету у Львові.

На присутність скандального політика першим звернув увагу ведучий 24 каналу і журналіст ZAXID.NET Андрій Дрозда.

«Це мені здається чи у Львові в трапезній УКУ на різдвяній вечері для ветеранів і пацієнтів центру UNBROKEN був присутній екснардеп, рішала від “Слуг народу” і учасник скандальної ДТП, який після того “тіхонєчко в лєс ушол”, Олександр Трухін? Дозволяти нечисті відмиватися в такий спосіб – це огидно», – написав Андрій Дрозда у фейсбуці і опублікував фото депутата у вишиванці за столом поруч із ветеранами.

Присутність депутата зі скандальною репутацією викликало обурення у коментаторів. Зокрема, нардеп Роман Лозинський запитав першого заступника міського голови Андрія Москаленка, чому Трухін бере участь у цьому заході.

ZAXID.NET звернувся до УКУ з проханням пояснити, хто був організатором благодійної вечері і хто запросив на неї Олександра Трухіна. У пресслужбі університету відповіли, що навчальний заклад не був організатором заходу, а лише надав трапезну.

У пресслужбі Львівської міської ради ZAXID.NET повідомили, що мерія не має відношення до благодійної вечері – це приватна ініціатива.

«Захід, про який ідеться у публічних обговореннях, є приватною ініціативою і не був організований Львівською міською радою. Організатори самостійно формували програму та список запрошених, тому місто не брало участі в організації події та не здійснювало запрошення гостей», – наголосили в мерії у відповіді на запит редакції.

У пресслужбі додали, що на події були присутні понад 200 людей, зокрема пацієнти реабілітаційного центру UNBROKEN, які були запрошені організаторами заходу, і що Львів вітає благодійні ініціативи, спрямовані на підтримку поранених українських військових.

На сайті ЛМР можна знайти інформацію про те, що ініціаторкою різдвяної вечері та вертепу з пацієнтами UNBROKEN була Катерина Батенко, дружина народного депутата від партії «За майбутнє» Тараса Батенка. А партнерами проєкту вказані будівельна компанія «Буд Інвест Ком», українська defense-tech компанія «Генерал Черешня», будівельна компанія «Глобус» і Фонд Олександра Усика.

Благодійна різдвяна вечеря в трапезній УКУ. Фото ЛМР

Загалом на різдвяній вечері були присутні понад 100 ветеранів з родинами. Також захід відвідали міський голова Львова Андрій Садовий із дружиною Катериною.

Олександр Трухін запам’ятався участю у ДТП 23 серпня 2021 року. На опублікованому «Українською правдою» відео з місця ДТП депутат намагався підкупити поліцейських за те, щоб йому дозволили залишити місце ДТП. Сума питання нібито становила 150 тис. без уточнення валюти. Коли поліцейський відмовився від хабаря, Трухін наголосив, що може поспілкуватися з тодішнім міністром МВС Денисом Монастирським. Після того як скандал потрапив у медіа, Трухіна виключили з партії «Слуга народу». Згодом Трухін склав мандат.

Розслідувачі з Bihus.Info також писали, що з вересня 2021 року Олександр Трухін контролював більшість членів бюджетного комітету Верховної Ради.