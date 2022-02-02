«Слуга» Трухін після ДТП пропонував «тихенько піти в ліс», а потім «віддячити» поліції

Видання «Українська правда» опублікувало записи з камер поліцейських, які прибули на місце ДТП, у якому фігурує народний депутат від «Слуги Народу» Олександр Трухін.

На відео Олександр Трухін спершу заперечує, що був за кермом та натомість каже правоохоронцям, що сидів позаду. Депутат заявив поліції, що йому потрібно потрапити на урочисте засідання Ради та питає, чи може він «просто тихенько піти». Поліцейські відповідають, що він не може залишити місце ДТП, оскільки є свідки, що саме він був за кермом. На це депутат пропонує домовитися.

«Ми ж потім знайдемся і я тобі віддячу. Я тихенько у ліс піду. Я з Денисом (ймовірно, йдеться про Дениса Монастирського, очільника МВС, – ред.) поговорю. Я тебе прошу», – пропонує Трухін.

Окрім того, на записах чути розмову між правоохоронцями, один із яких скаржиться, що депутат може піти з місця ДТП, а інший вказує на стан алкогольного сп'яніння у фігурантів аварії: «У нього духан, і в цього духан, і в тих двох духан. Усі готові».

Врешті депутат таки зайшов до лісу, поки говорив телефоном, але правоохоронець пішов за ним. Там Трухін знову просить його відпустити та просить принести спортивну сумку, у якій «є 150 тисяч».

Справжність записів підтвердив поліцейський Сергій Петрик, який першим прибув на місце аварії. За словами Петрика, гроші пропонувалися як правоохоронцям, так і учасникам ДТП.

Після оприлюднення відео із Трухіним, його виключили з фракції. Давид Арахамія заявив, що цьому депутатові не місце ані у фракції, ні взагалі у партії.

«Кадри з натільних камер поліцейських говорять більше, ніж він може сказати у своє виправдання. Мені і моїм колегам соромно за поведінку Олександра Трухіна ... Вважаю, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії "Слуга Народу"», – прокоментував нові факти з журналістського розслідування Давид Арахамія.

В ДБР заявили, що в їхньому розпорядженні нібито не було відео зі службової камери поліцейських, а поліцейський Сергій Петрик «працівникам ДБР не надав інформації, яку повідомив журналістам».

ДТП за участі народного депутата Олександра Трухіна сталася ще 23 серпня на Бориспільській трасі поблизу Києва. Унаслідок аварії зазнали травм шестеро людей (зокрема двоє дітей), а також голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник Роман Лишень.

Інформація про аварію набула розголосу й через спробу приховати факт ДТП в медіа. 30 серпня стало відомо, що приблизно 30 українських медіа видалили повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі Трухіна. Ймовірно, за видалення публікації виданням пропонували грошову компенсацію.

Сам Трухін прокоментував аварію 1 вересня: заявляв, що лікується та сприяє розслідуванню. Пізніше голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк розповіла, що в особистій розмові Трухін також переконував, що не був за кермом. У вересні виконувач обов'язків директора ДБР Олексій Сухачов розповідав журналістам, що слідство ще не встановило, чи був народний депутат за кермом.