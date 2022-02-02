Раніше Трухін називав себе «чесною людиною» і заявляв, що йому «нема чого боятися»

Народного депутата Олександра Трухіна, причетного до скандально відомої ДТП, виключили з партії «Слуга народу», повідомила речниця політсили Юлія Палійчук.

«Олександра Трухіна виключили з партії “Слуга народу”. Відповідне рішення ухвалено головою партії Оленою Шуляк 2 лютого», – написала Палійчук у Telegram.

«Це означатиме припинення його повноважень як голови Полтавської обласної організації партії. Партія також закликає фракцію “Слуги народу” у Верховній Раді якнайшвидше зібрати засідання та розглянути інцидент за участю Олександра Трухіна для ухвалення рішення», – цитується у повідомленні заява Олени Шуляк.

ДТП з Трухіним: що відомо

ДТП за участі народного депутата Олександра Трухіна сталася ще 23 серпня на Бориспільській трасі поблизу Києва. Унаслідок аварії зазнали травм шестеро людей (зокрема двоє дітей), а також голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник Роман Лишень.

Інформація про аварію набула розголосу й через спробу приховати факт ДТП в медіа. 30 серпня стало відомо, що приблизно 30 українських медіа видалили повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі Трухіна. Ймовірно, за видалення публікації виданням пропонували гроші.

Сам Трухін прокоментував аварію 1 вересня: заявляв, що лікується та сприяє розслідуванню. А 7 вересня в кулуарах парламенту він назвав себе «чесною людиною» й заявив, що йому «нема чого боятися». Пізніше голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк розповіла, що в особистій розмові Трухін також переконував, що не був за кермом.

У вересні виконувач обов'язків директора ДБР Олексій Сухачов розповідав журналістам, що слідство ще не встановило, чи був народний депутат за кермом.

1 лютого «Українська правда» опублікувала відео, яке зняли поліцейські на місці ДТП. На відео видно, як депутат, зокрема, пропонує поліцейським хабар і каже, що зателефонує міністрові внутрішніх справ Денису Монастирському. Державнебюро розслідувань, яке повинно займатися розслідуванням цього злочину, після публікації відео заявило, що його слідчі цього запису не мали.