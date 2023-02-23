ВАКС визнав Олександра Трухіна винним у пропозиції хабаря патрульним

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Трухін написав заяву на складання мандата. Невдовзі її має розглянути Верховна Рада. Про це 23 лютого повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Відповідна заява датована 22 лютого. Цього ж дня Вищий антикорупційний суд визнав Олександра Трухіна винним у пропозиції хабаря патрульним поліцейським після ДТП у серпні 2021 року та оштрафував на 68 тис. грн.

За словами Ярослава Железняка, регламентний комітет Верховної Ради вже вніс відповідну постанову й депутати розглянуть її на найближчому засіданні.

36-річний Олександр Трухін пройшов до Верховної Ради на виборах у 2019 році від партії «Слуга народу», був заступником голови комітету з питань бюджету.

У серпні 2021 року втрапив у скандал після того, як у Дарницькому районі Києва автомобіль Audi A8, у якому нардеп Олександр Трухін повертався з Полтави, зіткнувся з автомобілем Ford. Після цього Audi врізався у Daewoo. Унаслідок ДТП травмувалися шестеро людей.

Тоді низка ЗМІ, які спершу опублікували новину про ДТП за участю нардепа, пізніше її видалили за гроші. Під час ДТП Олександр Трухін був нетверезим та пропонував поліцейським хабар.

2 лютого депутата виключили з партії «Слуга народу». Зрештою, Олександр Трухін уникнув покарання за резонансну ДТП, натомість у цій справі суд оштрафував помічника депутата Полтавської облради Віктора Склему, який також був у автомобілі і взяв провину за ДТП на себе.

22 лютого ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості між Олександром Трухіним та прокурором САП та визнав його винним у пропозиції хабаря службовій особі, призначивши 68 тис. грн штрафу, а також змінив запобіжний захід із 49 тис. грн на особисте зобов’язання.