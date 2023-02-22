22 лютого ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості між Олександром Трухіним і прокурором САП

Народний депутат Олександр Трухін, який намагався підкупити поліцейських, щоб втекти з місця ДТП у Києві, ініціював укладення угоди з прокурором про визнання винуватості. 22 лютого цю угоду затвердив Вищий антикорупційний суд (ВАКС), повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Зазначається, що 22 лютого розпочався судовий розгляд справи щодо Олександра Трухіна, який після вчинення ДТП намагався втекти з місця аварії та дати хабар поліцейським.

«Зважаючи на повноту та беззаперечність доказів, зібраних САП та НАБУ в межах досудового розслідування, народний депутат ініціював укладення угоди про визнання винуватості. Зважаючи на це, на засіданні планується затвердити угоду про визнання винуватості між прокурором САП та обвинуваченим», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Під час засідання ВАКС Олександр Трухін визнав, що намагався дати хабаря патрульним і назвав свої дії дурістю. Він підтвердив, що погоджується укласти угоду про визнання винуватості, яка передбачає 68 тис. грн штрафу і 49 тис. грн застави.

Враховуючи це, 22 лютого ВАКС затвердив цю угоду між Олександром Трухіним та прокурором САП. Гроші від застави мають перерахувати на спецрахунок Нацбанку для потреб Збройних сил. Невдовзі суд має винести вирок у цій справі за ч. 1 ст. 369 (хабар службовій особі) ККУ.

Нагадаємо, 23 серпня 2021 року у Дарницькому районі Києва автомобіль Audi A8, у якому нардеп Олександр Трухін повертався з Полтави після відкриття флагштока, зіткнувся з автомобілем Ford. Після цього Audi врізався у Daewoo. Унаслідок ДТП травмувалися шестеро людей, серед них – двоє дітей, голова Комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі, його помічник Роман Лишень та водій. Травми також отримав Фахраддін Мухтаров – тодішній голова фракції «Слуга народу» у Полтавській облраді.

Тоді низка ЗМІ, які спершу опублікували новину про ДТП за участю нардепа, пізніше її видалили за гроші. Судячи з відео з боді-камери патрульного, який оформлював ДТП, народний депутат був нетверезим, намагався втекти з місця аварії та пропонував поліцейським хабар.

2 лютого депутата виключили з партії «Слуга народу». Після цього він заявив журналістам, що готовий скласти депутатський мандат, якщо «примусить партія», втім за кілька днів Олександр Трухін передумав складати мандат.

Зрештою, Олександр Трухін уникнув покарання за резонансну ДТП, натомість у цій справі суд оштрафував помічника депутата Полтавської облради Віктора Склему, який також був у автомобілі і взяв провину за ДТП на себе.

7 вересня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та САП повідомили Трухіну про підозру в хабарництві. На час розгляду справи він відмовився від мандата.