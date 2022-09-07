Олександр Трухін отримав підозру за пропозицію поліцейським «150 тисяч» хабара

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру в хабарництві народному депутату Олександру Трухіну, який намагався підкупити поліцейських, щоб втекти з місця ДТП. За саму ДТП Трухін покарання уникнув.

«За версією слідства, у серпні 2021 року народний обранець запропонував неправомірну вигоду патрульним поліцейським у розмірі 150 тисяч без зазначення грошової одиниці за те, щоб йому дозволили залишити місце ДТП, яка сталась за його участю», – повідомила ввечері в середу, 7 вересня, прес-служба НАБУ.

У повідомленні відсутнє ім’я та прізвище народного депутата, однак викладені факти вказують на те, що йдеться саме про Трухіна. Згадана ДТП сталася 23 серпня, а 1 лютого ЗМІ опублікували відео з нагрудної камери поліцейського, на якому можна почути, як Трухін пропонував поліцейським 150 тисяч за можливість «тихенько втекти в ліс». Також на те, що йдеться саме про Трухіна, вказує та обставина, що розслідування цього факту розпочато 2 лютого на підставі матеріалів журналістського розслідування.

Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання Трухіну запобіжного заходу.

Йдеться про ДТП, яка сталася у Дарницькому районі Києва 23 серпня 2021 року. Автомобіль Audi A8, у якому нардеп Олександр Трухін повертався з Полтави після відкриття флагштока, зіткнувся з автомобілем Ford. Після цього Audi врізався у Daewoo.

Унаслідок аварії шестеро осіб отримали тілесні ушкодження. Серед них було двоє дітей, Голова Комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі, його помічник Роман Лишень та водій. Травми також отримав Фахраддін Мухтаров – тодішній голова фракції «Слуга народу» у Полтавській облраді, який був у салоні з Трухіним. Потерпілих того дня госпіталізували, а сам Трухін був напідпитку. Додаткового резонансу цій справі надав той факт, що близько 30 українських ЗМІ, які написали про факт ДТП і згадали Трухіна, видалили цю новину за гроші.

Судячи з відео з боді-камери патрульного, який оформлював ДТП, народний депутат намагався залишити місце аварії та пропонував поліцейським хабар – «150 тисяч у спортивній сумці».

2 лютого Трухіна виключили з партії «Слуга народу». Після цього Трухін заявив журналістам, що готовий скласти депутатський мандат, якщо «примусить партія». Утім через кілька днів Трухін передумав складати мандат.

Зрештою, Олександр Трухін уникнув покарання за резонансну ДТП: натомість у цій справі У справі суд оштрафував помічника депутата Полтавської облради Віктора Склему, який також був у цьому автомобілі і взяв провину за ДТП на себе.