ДТП сталася у Дарницькому районі Києва 23 серпня 2021 року

Суд призначив 850 грн штрафу Віктору Склемі, який їхав в автомобілі з на той час народним депутатом від «Слуги народу» Олександром Трухіним і взяв на себе провину за ДТП з потерпілими.

Відповідну постанову відносно Склеми виніс Дарницький суд Києва. Склема раніше сам заявив, що за кермом автомобіля в момент аварії сидів саме він.

Як пише видання «Полтавщина» з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень, 9 серпня суддя Олена Лужецька визнала його винним в аварії та призначила 850 грн штрафу як адміністративне стягнення.

Йдеться про ДТП, яка сталася у Дарницькому районі Києва 23 серпня 2021 року. Автомобіль Audi A8, у якому нардеп Олександр Трухін повертався з Полтави після відкриття флагштока, зіткнувся з автомобілем Ford. Після цього Audi врізався у Daewoo.

Унаслідок аварії шестеро осіб отримали тілесні ушкодження. Серед них було двоє дітей, Голова Комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі, його помічник Роман Лишень та водій. Травми також отримав Фахраддін Мухтаров – тодішній голова фракції «Слуга народу» у Полтавській облраді, який був у салоні з Трухіним. Потерпілих того дня госпіталізували, а сам Трухін був напідпитку. Дотаткового резонансу цій справі надав той факт, що близько 30 українських ЗМІ, які написали про факт ДТП і згадали Трухіна, видалили цю новину за гроші.

Судячи з відео з боді-камери патрульного, який оформлював ДТП, народний депутат намагався залишити місце аварії та пропонував поліцейським хабар – «150 тисяч у спортивній сумці». оформленні протоколів.

2 лютого Трухіна виключили з партії «Слуга народу». Після цього Трухін заявив журналістам, що готовий скласти депутатський мандат, якщо «примусить партія». Утім через кілька днів Трухін передумав складати мандат.