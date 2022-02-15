Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Трухін, якого виключили з партії після скандальної ДТП, сказав журналістам, що не планує складати мандат, бо «ще не все виконав». Водночас за два тижні до цього він заявляв, що готовий скласти мандат, якщо цього вимагатиме партія.

«Мені мандат довірили люди, я працюю і є певні невиконані речі, які я маю зробити на посаді народного депутата. Коли, напевно, закінчу, тоді, напевно, будуть якісь думки, питання… Тобто у людини завжди має бути сенс, вона працює щоб що?» – сказав Трухін журналістам Bihus.info.

Депутат також прокоментував свої візити до Офісу президента, які неодноразово фіксували журналісти різних ЗМІ. За його словами, він бере участь в обговореннях робочих груп народних депутатів та фахівців ОП стосовно деяких питань. За словами Трухіна, на останній зустрічі такої робочої групи виникла ідея про виплату 1000 грн усім громадянам, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу.

ДТП за участю народного депутата від «Слуги народу» Олександра Трухіна сталася на Бориспільській трасі 23 серпня 2021 року, постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей. 31 серпня Нацполіція повідомила, що справу розслідуватиме Державне бюро розслідувань.

1 лютого журналісти «Української правди» оприлюднили відео з камер поліцейських, які оформлювали ДТП за участю Трухіна, де зафіксовано факт пропозиції правоохоронцям хабара у 150 тис. доларів за можливість залишити місце ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами «давай я тихенько піду в ліс», а потім обіцяв поговорити з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським. Сам Монастирський заявив, що Трухін йому не телефонував.

На цьому ж відео видно чоловіка в червоній футболці. Трухін називав його своїм водієм. Пізніше з’ясувалося, що це був Віктор Склема – помічник депутата Полтавської облради від «Слуги народу» Фахраддіна Мухтарова.

Після появи відео з місця ДТП, Трухіна виключили з партії «Слуга народу». Пізніше депутат заявив, що готовий скласти мандат.