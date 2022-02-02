Депутата Олександра Трухіна сьогодні виключили зі фракції СН

Народний депутат Олександр Трухін (фракція «Слуга Народу»), який потрапив у скандальну ДТП, заявив про готовність скласти мандат, якщо того вимагатимуть ситуація та команда «слуг». Про це йдеться у коментарі Трухіна, переданому «Інтерфакс-Україна».

Депутат заявив, що він усвідомлює свою політичну відповідальність і розуміє рішення своїх однопартійців і колег по фракції щодо його виключення.

«Я не приховую, що хотів якнайшвидше піти з місця аварії. Я усвідомлював свій статус народного депутата, і передбачав публічний резонанс, до якого призведе аварія незалежно від того, винен я чи ні. Я не втік і не ховався з місця аварії ще до прибуття поліцейських, а хотів піти, коли вже було надано допомогу всім учасникам ДТП. Якщо команда та ситуація змусить скласти мандат, я готовий понести цю відповідальність», – йдеться у коментарі.

Нардеп зазначив, що він «щиро шкодує, що він опинився в епіцентрі цього скандалу».

«Щодо моєї поведінки на місці аварії. Мені соромно. У стані шоку я дійсно наговорив багато дурниць, які у звичайному стані я не повторив би. Я хотів би вибачитися перед усіма, кого торкнулася моя реакція в шоковому стані», – зазначив нардеп.

Він додав, що його поведінці «навряд чи є виправдання». Втім, запевнив, що протягом останніх п'яти місяців повною мірою «співпрацював із правоохоронцями, проводив слідчі заходи, давав свідчення та надав співробітникам ДБР та Національної поліції всю інформацію».

«Я розумію, що зараз багатьох обурюють емоції та бажання приписати мені всі можливі злочини, але я не давав нікому хабаря, не брав хабаря, і дякувати Богові, в результаті аварії всі залишилися живі та здорові», – зазначив Трухін.

Депутат повідомив, що протягом останніх п'яти місяців він повною мірою «співпрацював із правоохоронцями, проводив слідчі заходи, давав свідчення та надав співробітникам ДБР і Національної поліції всю інформацію», а тому готовий пройти це ще раз до завершення розслідування.

ДТП з Трухіним: що відомо

ДТП за участі народного депутата Олександра Трухіна сталася ще 23 серпня на Бориспільській трасі поблизу Києва. Унаслідок аварії зазнали травм шестеро людей (зокрема двоє дітей), а також голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник Роман Лишень.

Інформація про аварію набула розголосу й через спробу приховати факт ДТП в медіа. 30 серпня стало відомо, що приблизно 30 українських медіа видалили повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі Трухіна. Ймовірно, за видалення публікації виданням пропонували гроші.

Сам Трухін прокоментував аварію 1 вересня: заявляв, що лікується та сприяє розслідуванню. А 7 вересня в кулуарах парламенту він назвав себе «чесною людиною» й заявив, що йому «нема чого боятися». Пізніше голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк розповіла, що в особистій розмові Трухін також переконував, що не був за кермом.

У вересні виконувач обов'язків директора ДБР Олексій Сухачов розповідав журналістам, що слідство ще не встановило, чи був народний депутат за кермом.