Кримінальне провадження проти народного депутата від «Слуги народу» Олександра Трухіна за фактом пропозиції ним надання неправомірної вигоди розслідуватиме Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), повідомив у середу, 2 лютого, Офіс генпрокурора.

«Генеральний прокурор внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо пропозиції надання народним депутатом неправомірної вигоди службовій особі правоохоронного органу. Кримінальне провадження розпочато за ч.1 ст. 369 ККУ. Досудове розслідування доручено здійснювати детективам Національного антикорупційного бюро», – повідомив «Укрінформ» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Нагадаємо, 1 лютого сайт «Українська правда» опублікував відео з місця ДТП, яку Трухін скоїв ще у серпні минулого року. На цьому відео, зокрема, показано, що Трухін після аварії пропонував поліцейським хабар. Дотепер це відео непублікувалося, а Державне бюро розслідувань, яке розслідувало цю аварію, заявило, що в його слідчих цього відео не було.

Після публікації відео Трухіна виключили з партії «Слуга народу».

ДТП з Трухіним: що відомо

ДТП за участі народного депутата Олександра Трухіна сталася ще 23 серпня на Бориспільській трасі поблизу Києва. Унаслідок аварії зазнали травм шестеро людей (зокрема двоє дітей), а також голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник Роман Лишень.

Інформація про аварію набула розголосу й через спробу приховати факт ДТП в медіа. 30 серпня стало відомо, що приблизно 30 українських медіа видалили повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі Трухіна. Ймовірно, за видалення публікації виданням пропонували гроші.

Сам Трухін прокоментував аварію 1 вересня: заявляв, що лікується та сприяє розслідуванню. А 7 вересня в кулуарах парламенту він назвав себе «чесною людиною» й заявив, що йому «нема чого боятися». Пізніше голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк розповіла, що в особистій розмові Трухін також переконував, що не був за кермом.

У вересні виконувач обов'язків директора ДБР Олексій Сухачов розповідав журналістам, що слідство ще не встановило, чи був народний депутат за кермом.