Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що не бачив відео з місця ДТП нардепа Олександра Трухіна, яке сталося 23 серпня 2021, до публікації запису «Українською правдою» та запевнив, що депутат не звертався до нього за допомогою.

Під час брифінгу 4 лютого Монастирський, якого цитує «Суспільне», розповів, що «був дуже враженим» появою відео із бодікамери поліцейського. Мовляв, раніше йому повідомляли про відсутність таких записів.

«Мені сказали, що не всі екіпажі обладнані бодікамерами. На той час мені сказали, що цих записів немає», – розповів Монастирський.

Міністр заявив, що Трухін не звертався до нього за допомогою після аварії, а якби наважився – зіктнувся би із негатиною реакцією. «Якщо він би мені телефонував, то був би "посланий" в той же момент», – пояснив він.

«Якби він мені подзвонив, то був би посланий». Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що нардеп Трухін не телефонував йому з місця ДТП у серпні pic.twitter.com/FlQsMJ1Dcq — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ (@suspilne_news) February 4, 2022

Монастирський додав, що Національна поліція наразі проводить службове розслідування.

Про яке ДТП йдеться?

ДТП за участі народного депутата Олександра Трухіна сталася ще 23 серпня на Бориспільській трасі поблизу Києва. Унаслідок аварії зазнали травм шестеро людей (зокрема двоє дітей), а також голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник Роман Лишень.

Інформація про аварію набула розголосу й через спробу приховати факт ДТП в медіа. 30 серпня стало відомо, що приблизно 30 українських медіа видалили повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі Трухіна. Ймовірно, за видалення публікації виданням пропонували гроші.

Сам Трухін прокоментував аварію 1 вересня: заявляв, що лікується та сприяє розслідуванню. А 7 вересня в кулуарах парламенту він назвав себе «чесною людиною» й заявив, що йому «нема чого боятися». При цьому, виконувач обов’язків директора ДБР Олексій Сухачов розповідав журналістам, що слідство ще не встановило, чи був народний депутат за кермом.

Однак, вже 1 лютого 2022 «Українська правда» опублікувала відео, яке зняли поліцейські на місці ДТП. На відео видно, як депутат, зокрема, пропонує поліцейським хабар і каже, що зателефонує міністрові внутрішніх справ Денису Монастирському. ДБР, яке повинно займатися розслідуванням цього злочину, після публікації відео заявило, що його слідчі цього запису не мали.

Після публікації відео Трухіна виключили з фракції «Слуги народу». Сам він також заявив про готовність скласти мандат, «якщо того вимагатимуть ситуація та команда "слуг"»