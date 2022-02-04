Офіс генпрокурора заявив, що Нацполіція просила у патрульної поліції надати їм відео з місця ДТП з нардепом Олександром Трухіним за два дні після аварії, однак там відповілили, що воно не збереглося. Про це ОГП повідомив у відповідь на запит «Української правди», оприлюдненої 4 лютого.

Прокуратура стверджує, що слідчі Нацполіції відправили запити до Управління патрульної поліції у Києві щодо надання записів з бодікамер 25 серпня 2021 року, Державне бюро розслідувань – 3 вересня. Проте, патрульна поліція відповіла, що відеозаписи з нагрудних реєстраторів працівників поліції з місця ДТП не збереглися.

Про яке ДТП йдеться?

ДТП за участі народного депутата Олександра Трухіна сталася ще 23 серпня на Бориспільській трасі поблизу Києва. Унаслідок аварії зазнали травм шестеро людей (зокрема двоє дітей), а також голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник Роман Лишень.

Інформація про аварію набула розголосу й через спробу приховати факт ДТП в медіа. 30 серпня стало відомо, що приблизно 30 українських медіа видалили повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі Трухіна. Ймовірно, за видалення публікації виданням пропонували гроші.

Сам Трухін прокоментував аварію 1 вересня: заявляв, що лікується та сприяє розслідуванню. А 7 вересня в кулуарах парламенту він назвав себе «чесною людиною» й заявив, що йому «нема чого боятися». При цьому, виконувач обов’язків директора ДБР Олексій Сухачов розповідав журналістам, що слідство ще не встановило, чи був народний депутат за кермом.

Однак, вже 1 лютого 2022 «Українська правда» опублікувала відео, яке зняли поліцейські на місці ДТП. На відео видно, як депутат, зокрема, пропонує поліцейським хабар і каже, що зателефонує міністрові внутрішніх справ Денису Монастирському. Державнебюро розслідувань, яке повинно займатися розслідуванням цього злочину, після публікації відео заявило, що його слідчі цього запису не мали.

Після публікації відео Трухіна виключили з фракції «Слуги народу». Сам він також заявив про готовність скласти мандат, «якщо того вимагатимуть ситуація та команда "слуг"»