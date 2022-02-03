Денис Монастирський (на фото) став фігурантом скандалу з ДТП за участю депутата Олександра Трухіна

Народні депутати з «Європейської солідарності» і колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрували в парламенті постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Відповідний проект постанови №7009 від 3 лютого зареєстрували на сайті парламенту.

У пояснювальній записці до документа депутати вказують, що останнім часом навколо МВС «складається ситуація, яка свідчить про неналежне виконання міністром своїх обов’язків».

Зокрема, згадують скандал з уже колишнім заступником міністра Олександром Гогілашвілі, якій ображав поліцейських, сутички біля Печерського райсуду, де обирали запобіжний захід п’ятому президенту України Петрові Порошенку, і сутички 25 січня під Верховною Радою, де протестували активісти SaveФОП.

«Останньою надзвичайною подію стало опублікування відео поліцейських із місця ДТП депутата «Слуги Народу» Олександра Трухіна, з якого видно, що покривання цього злочину здійснював міністр внутрішніх справ України Монастирський Д.А.» – йдеться у пояснювальній записці.

Автори документа наполягають, що це свідчить про зловживання владою та службовим становищем міністром внутрішніх справ. Тож Дениса Монастирського пропонують звільнити з МВС, «зважаючи на його незадовільну діяльність на посаді міністра та невідповідність обійманій посаді».

ДТП з Трухіним: що відомо

ДТП за участі народного депутата Олександра Трухіна сталася ще 23 серпня на Бориспільській трасі поблизу Києва. Унаслідок аварії зазнали травм шестеро людей (зокрема двоє дітей), а також голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник Роман Лишень.

Інформація про аварію набула розголосу й через спробу приховати факт ДТП в медіа. 30 серпня стало відомо, що приблизно 30 українських медіа видалили повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі Трухіна. Ймовірно, за видалення публікації виданням пропонували гроші.

Сам Трухін прокоментував аварію 1 вересня: заявляв, що лікується та сприяє розслідуванню. А 7 вересня в кулуарах парламенту він назвав себе «чесною людиною» й заявив, що йому «нема чого боятися». Пізніше голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк розповіла, що в особистій розмові Трухін також переконував, що не був за кермом.

У вересні виконувач обов'язків директора ДБР Олексій Сухачов розповідав журналістам, що слідство ще не встановило, чи був народний депутат за кермом.