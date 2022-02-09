Чоловіком у червоному одязі, якого виявили камери відеоспостереження за кермом автомобіля, у якому їхав нардеп Олександр Трухін і який потрапив у ДТП, виявився помічник депутата Полтавської обласної ради Віктор Склема, повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов. Раніше стало відомо, що чоловіка в червоній футболці виявляли за кермом цього автомобіля 23 серпня усі камери спостереження, розташовані дорогою з Полтави до Борисполя, водночас на місці ДТП камер не було. Через це ДБР не може встановити, хто саме перебував за кермом безпосередньо в момент ДТП.

«Цією особою [у червоному одязі] виявився Склема Віктор Васильович», – сказав він на засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності в середу, 9 лютого.

Агенція «Інтерфакс-Україна» зазначає, що Віктор Склема є помічником депутата Полтавської міськради, однак не називає, якого саме. У свою чергу сайт «Полтавщина» повідомив, що Склема був помічником депутата Полтавської облради від «Слуги народу» Фахраддіна Мухтарова. Мухтаров також був в автомобілі зі Склемою і Трухіним у момент ДТП.

Також, за словами Сухачова, поліцейські на допиті в ДБР не підтвердили інформацію про те, що Трухін пропонував їм хабар.

Директор ДБР уточнив, що поліцейських, які перебували на місці ДТП, допитали повторно 8 лютого. Сухачов стверджує, що на допиті вони не надали інформації щодо того, хто саме перебував за кермом автомобіля у момент ДТП.

Також Сухачов повідомив, що під час перегляду відеозапису, який опублікувала «Українська правда», слідчі ДБР не виявили інформації, яка б встановлювала нові обставини ДТП або спростовувала б уже отримані докази. Водночас, за словами Сухачова, відеозаписи містять інформацію про дії поліцейських на місці події, які могли вплинути на встановлення об’єктивних обставин ДТП.

«Йдеться про невідповідність раніше наданої Нацполіцією на запит слідчого ДБР інформації про відсутність запису з нагрудного реєстратора поліцейського та про епізод, у якому безпосередньо пан Трухін безперешкодно оглядає місце водія», – уточнив він.

За словами Сухачова, у зв’язку з цим, слідчі ДБР ініціювали проведення Нацполіцією двох службових розслідувань. «Зокрема, щодо неподання на запит слідчого ДБР відеозапису з нагрудної камери поліцейського, а також щодо невжиття заходів для належного збереження слідів на місці події», - пояснив директор ДБР.

Нагадаємо, 1 лютого журналісти «Української правди» оприлюднили відео з камер поліцейських, які оформлювали ДТП за участю Трухіна, де зафіксовано факт пропозиції правоохоронцям хабара у 150 тис. доларів за можливість залишити місце ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами «давай я тихенько піду в ліс», а потім обіцяв поговорити з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським. Сам Монастирський заявив, що Трухін йому не телефонував.

На цьому ж відео видно чоловіка в червоній футболці. Трухін називав його своїм водієм.

ДТП за участю народного депутата від «Слуги народу» Олександра Трухіна сталася на Бориспільській трасі 23 серпня 2021 року, постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей. 31 серпня Нацполіція повідомила, що справу розслідуватиме Державне бюро розслідувань.

Після того, як у лютому 2022 року з’явилося відео з місця ДТП, Трухіна виключили з партії «Слуга народу». Пізніше депутат заявив, що готовий скласти мандат.