ДТП за участі народного депутата Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року

Державне бюро розслідувань встановило, що за кермом автомобіля Audi A8 у день ДТП на Бориспільській трасі перебував не нардеп Олександр Трухін, а «особа в одязі червоного кольору».

Як йдеться у повідомленні прес-служби ДБР, відповідний висновок слідство зробило після дослідження відео з камер відеонагляду від Полтави до Борисполя, які фіксували пересування автомобіля народного депутата Олександра Трухіна у день ДТП, 23 серпня 2021 року.

Водночас у бюро зазначили, що на ділянці дороги, де сталася аварія, камери спостереження були демонтовані.

«Тому було призначено низку експертиз, які б установили особу водія у момент ДТП. Наразі завершено чотири експертизи, остання – п’ята – триває. Після її завершення можна буде остаточно дати відповідь щодо особи водія», – наголосили у ДБР.

відео ДБР

За даними ДБР, наразі матеріали справи налічують понад 5 томів.

Окремо у Держбюро наголосили, що нині з’ясовують, чому поліція не передала відео з нагрудної камери патрульного Сергія Петрика, якого вже викликали на повторний допит, попри те, що ДБР подавало офіційне звернення про передачу всіх матеріалів. Наразі про підозру патрульному не йдеться.

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фото ДБР

фото ДБР

Також слідчі звернулися до видання «Українська правда» та попросили передати всі наявні матеріали і вказати, звідки вони їх отримали.

Зауважимо, що на відео, яке опублікувала «Українська правда» 1 лютого 2022 року, депутат Трухін перебував у піджаку та білій сорочці. Натомість на місці ДТП був один із супутників депутата, який був у червоній футболці.

Олександр Трухін та «особа в одязі червоного кольору» (виділені квадратом) у день після ДТП (фото Української правди)

Як інформував ZAXID.NET, ДТП за участі народного депутата Олександра Трухіна сталася ще 23 серпня на Бориспільській трасі поблизу Києва. Унаслідок аварії зазнали травм шестеро людей (зокрема двоє дітей), а також голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник Роман Лишень.

Інформація про аварію набула розголосу й через спробу приховати факт ДТП в медіа. 30 серпня стало відомо, що приблизно 30 українських медіа видалили повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі Трухіна. Ймовірно, за видалення публікації виданням пропонували гроші.

Сам Трухін прокоментував аварію значно пізніше: заявляв, що лікується та сприяє розслідуванню. А 7 вересня в кулуарах парламенту він назвав себе «чесною людиною» й заявив, що йому «нема чого боятися». При цьому, виконувач обов’язків директора ДБР Олексій Сухачов розповідав журналістам, що слідство ще не встановило, чи був народний депутат за кермом.

Однак, вже 1 лютого 2022 «Українська правда» опублікувала відео, яке зняли поліцейські на місці ДТП. На відео видно, як депутат, зокрема, пропонує поліцейським хабар і каже, що зателефонує міністрові внутрішніх справ Денису Монастирському. ДБР, яке повинно займатися розслідуванням цього злочину, після публікації відео заявило, що його слідчі цього запису не мали.

Після публікації відео Трухіна виключили з фракції «Слуги народу». Сам він також заявив про готовність скласти мандат, «якщо того вимагатимуть ситуація та команда "слуг"»