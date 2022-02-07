Патрульний Сергій Петрик працював на місці скандальної ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна

Державне бюро розслідувань повторно викликало на допит патрульного Сергія Петрика, який працював на місці ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна.

Петрик, чия бодікамера зняла Трухіна після ДТП, прийшов на допит зранку 7 лютого. Він заявив, що здивований викликом, оскільки раніше вже давав свідчення. Патрульний також запевнив, що не мав доступу до бодікамери, після того як здав її керівництву.

У розмові із журналістами перед будівлею ДБР поліцейський також зазначив, що на нього не здійснюється тиск «ні з боку керівництва, ні з боку політиків».

Речниця ДБР Ольга Чиканова зазначила, що патрульного викликали на допит як свідка, тому слідчі не мають намірів оголошувати йому підозру. З її слів, його викликали, щоб він повідомив, чому він вперше не надав запис та не вказав інформацію, яку повідомив раніше журналістам.

Зазначимо, що нещодавно Офіс генпрокурора заявляв, що Нацполіція просила у патрульної поліції надати їм відео з місця ДТП з нардепом Олександром Трухіним за два дні після аварії, однак там відповілили, що воно не збереглося

Про яке ДТП йдеться?

ДТП за участі народного депутата Олександра Трухіна сталася ще 23 серпня на Бориспільській трасі поблизу Києва. Унаслідок аварії зазнали травм шестеро людей (зокрема двоє дітей), а також голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник Роман Лишень.

Інформація про аварію набула розголосу й через спробу приховати факт ДТП в медіа. 30 серпня стало відомо, що приблизно 30 українських медіа видалили повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі Трухіна. Ймовірно, за видалення публікації виданням пропонували гроші.

Сам Трухін прокоментував аварію 1 вересня: заявляв, що лікується та сприяє розслідуванню. А 7 вересня в кулуарах парламенту він назвав себе «чесною людиною» й заявив, що йому «нема чого боятися». При цьому, виконувач обов’язків директора ДБР Олексій Сухачов розповідав журналістам, що слідство ще не встановило, чи був народний депутат за кермом.

Однак, вже 1 лютого 2022 «Українська правда» опублікувала відео, яке зняли поліцейські на місці ДТП. На відео видно, як депутат, зокрема, пропонує поліцейським хабар і каже, що зателефонує міністрові внутрішніх справ Денису Монастирському. ДБР, яке повинно займатися розслідуванням цього злочину, після публікації відео заявило, що його слідчі цього запису не мали.

Після публікації відео Трухіна виключили з фракції «Слуги народу». Сам він також заявив про готовність скласти мандат, «якщо того вимагатимуть ситуація та команда "слуг"»

Сам Трухін прокоментував аварію 1 вересня: заявляв, що лікується та сприяє розслідуванню. А 7 вересня в кулуарах парламенту він назвав себе «чесною людиною» й заявив, що йому «нема чого боятися». При цьому, виконувач обов’язків директора ДБР Олексій Сухачов розповідав журналістам, що слідство ще не встановило, чи був народний депутат за кермом.

Однак, вже 1 лютого 2022 «Українська правда» опублікувала відео, яке зняли поліцейські на місці ДТП. На відео видно, як депутат, зокрема, пропонує поліцейським хабар і каже, що зателефонує міністрові внутрішніх справ Денису Монастирському. ДБР, яке повинно займатися розслідуванням цього злочину, після публікації відео заявило, що його слідчі цього запису не мали.

Після публікації відео Трухіна виключили з фракції «Слуги народу». Сам він також заявив про готовність скласти мандат, «якщо того вимагатимуть ситуація та команда "слуг"»