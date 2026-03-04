31-річний Йосиф Павлинський одним із перших приїхав на місце вибуху

У лікарні помер 31-річний військовослужбовець Національної гвардії України Йосиф Павлинський, який отримав травми внаслідок теракту у центрі Львова 22 лютого. Про це 4 березня повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Того вечора він прибув на місце вибуху разом із іншими службами. Допомагав відтісняти людей і створювати безпечний периметр. Саме в цей момент стався другий вибух», – розповів мер Львова.

Нацгвардієць зазнав важких поранень ніг та голови. Лікарі боролися за його життя 11 днів, однак отримані травми були надважкі.

У міській раді розповіли, що Йосиф Павлинський родом зі села Баківці на Львівщині. 23 лютого йому виповнився 31 рік. У Йосифа залишились дружина та трирічна донька.

За інформацією Національної гвардії України, старший солдат Йосиф Павлинський з 2024 року служив за контрактом у Нацгвардії. Він проходив службу у 45-му полку імені Олександра Красіцького.

Інші постраждалі вналідок теракту перебувають у лікарні Святого Пантелеймона. Медичний директор Першого ТМО Львова Дмитро Гелюта розповів, що станом на 4 березня там лікують п’ятьох пацієнтів, двоє з них уже готуються до виписки.

«Один пацієнт залишається у стабільно важкому стані та перебуває у відділенні інтенсивної терапії, де отримує повний комплекс необхідної медичної допомоги», – зазначив Дмитро Гелюта.

Нагадаємо, в ніч на 22 лютого близько 00:30 на лінію 102 надійшло повідомлення про проникнення у магазин на вулиці Данилишина. Коли на нього приїхали патрульні, сталося три вибухи. Внаслідок теракту загинула патрульна Вікторія Шпилька та травмувалися ще 25 людей, здебільшого поліцейські та нацгвардійці.

Поліція затримала виконавицю теракту 33-річну Ірину Саветіну з Рівненщини, яка виготовила і підклала вибухівку, їй обрали запобіжний захід – арешт без права внесення застави. Її дії координували російські куратори, вони відстежували місце теракту онлайн і активували вибухівку, коли туди з’їхалося багато поліцейських. Також підозру оголосили 18-річній харків’янці, яка зробила фальшивий виклик у поліцію.