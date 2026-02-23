Кожен з трьох вибухів відбувся контрольовано

Російські куратори відстежували місце вибуху онлайн і самі активували вибуховий пристрій. Нові деталі щодо резонансного теракту у Львові, внаслідок якого загинула поліцейська та травмувалися ще 25 людей, повідомили в СБУ за підсумками брифінгу заступника голови СБУ Івана Рудницького та керівника Нацполіції Ігоря Клименка 23 лютого.

Іван Рудницький повідомив, що 33-річну мешканку Рівненської області російські куратори завербували онлайн. Як встановило розслідування, підозрювана потрапила на гачок росіян під час пошуку підробітків у телеграм-каналах. Після вербування вона приїхала до Львова й орендувала квартиру біля місця запланованого вибуху. Жінка отримала від куратора детальну інструкцію щодо виготовлення саморобних вибухових пристроїв. Комплектуючі для бомби купила у господарських відділах супермаркетів.

Підозрювана приєднала вибухівку до мобільних телефонів для дистанційного підриву. За вказівкою куратора зловмисниця встановила у квартирі смартфон, який транслював онлайн відео з видом на місце злочину. За його допомогою ворог відстежував ситуацію та дистанційно підірвав вибухівку, коли поліцейські прибули на місце.

Вночі на лінію 102 надійшло повідомлення про нібито незаконне проникнення до продовольчого магазину двох чоловіків. Коли на місце прибули патрульні, росіяни дистанційно активували перший СВП. Після вибуху туди приїхали ще два патрулі поліції, а також піший патруль Нацгвардії. У цей момент майже одночасно відбулися другий і третій вибухи. Внаслідок теракту загинула 23-річна патрульна. Ще 25 людей, серед яких є підліток, отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Підозрювана виїхала зі Львова на таксі та попрямувала до залізничного вокзалу Самбора. Терористка планувала виїхати з України, але її затримали протягом 10 годин з моменту теракту. В оприлюдненому СБУ відео підозрювана сказала, що куратор їй пояснив, що таким чином хоче вибити в когось борг, а вибухівка має налякати. Їй пообіцяли 2 тис. доларів, але грошей жінка не отримала.

«Якщо ми говоримо про терористичні акти, то спільно з колегами за цей час ми розкрили 78% таких злочинів. З них 26% були вчинені неповнолітніми. Росія використовує наших громадян, і найчастіше ті, хто піддався вербуванню, не отримують гроші – натомість на них чекає реальне довічне ув’язнення. А в окремих випадках росіяни позбавляються виконавців – ліквідовують їх прямо під час спроби закладення вибухівки», – наголосив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Слідчі Служби безпеки відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами).

33-річній виконавиці теракту Ірині Саветіній суд обрав запобіжний захід – арешт без права внесення застави. Поліція затримала також ще одну підозрювану, 18-річну жительку Харкова, яка зробила неправдивий виклик поліції.