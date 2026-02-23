Ірина Саветіна виготовила саморобний вибуховий пристрій за відеоінструкціями чоловіка з нікнеймом Марк

У понеділок, 23 лютого, Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваній у вчиненні теракту в центрі Львова. Суд відправив 33-річну мешканку Рівненщини Ірину Саветіну в СІЗО без права внесення застави. Ірина Саветіна розповіла свою версію події та визнала, що закладала саморобний предмет на вул. Данилишина, але заперечує, що знала про вибухи і їх наслідки.

У залі суду 33-річна підозрювана Ірина Саветіна повідомила журналістам, що приблизно тиждень тому у телеграмі їй написав чоловік із нікнеймом Марк. До цього вона кілька місяців жила у Львова й постійної роботи не мала. Під час листування з Марком він пропонував їй різний підробіток, серед іншого – підпал машин. Однак від виконання цього прохання вона відмовилась. Тоді він запропонував їй виготовити за його відеоінструкціями вибухівку, аргументуючи це тим, що хоче залякати людей, які нібито позичили в нього гроші. За кожний вибуховий пристрій їй обіцяли по тисячі доларів.

21 лютого орієнтовно о 23:40 Ірина Саветіна заклала два вибухові пристрої неподалік місця, де вона тимчасово проживала. У саморобну вибухівку жінка заклала металеві гайки. Після теракту вона знищила одяг і телефон. Вона переконує, що не знала про справжні наміри так званого Марка та нібито не підозрювала, що закладає саме вибухівку. В суді вона повідомила, що шкодує про вчинене і вибачилась перед родиною загиблої.

фото ZAXID.NET

На суді інтереси Ірини Саветіної представляє державний адвокат Павло Новицький. Він підтримав клопотання прокурорів про арешт на два місяці без права внесення застави. Суддя Олег Юрків обрав Ірині Саветіні запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без альтернативи внесення застави. У СІЗО вона перебуватиме до 22 квітня.

Нагадаємо, у ніч із суботи на неділю, 22 лютого, у центрі Львова на вул. Данилишина, 20 в районі ТЦ «Магнус» пролунали два вибухи. Після приїзду патрульних на виклик про незаконне проникнення в приміщення магазину здетонували саморобні вибухові пристрої. Внаслідок вибухів загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Ще 25 людей отримали поранення. 19 людей госпіталізували, троє перебувають у критичному стані. Більшість із поранених – працівники поліції та військовослужбовці Нацгвардії, які приїхали перед другим вибухом.

Підозрювану у теракті 33-річну мешканку Рівненщини затримали у прикордонному місті Старий Самбір. Справу розслідують за статтями про теракт (ч. 3 ст. 268 ККУ) і незаконне виготовлення вибухових пристроїв (ст. 263 ККУ).