Російстький диктатор Владімір Путін під час зустрізі з міністром МЗС Ірану Аббасом Арагчі

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що країна отримує різну допомогу від Росії та Китаю, у тому числі у вигляді військової співпраці. Про це сказав міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі в інтервʼю для MS NOW, повідомило Politico.

За словами Аббаса Арагчі, Росія та Китай є стратегічними партнерами Ірану під час війни з США та Ізраїлем.

«У минулому ми мали тісну співпрацю з цими країнами: політичну, економічну, навіть військову. Вона продовжується й досі, і це включає також військову співпрацю», – заявив Аббас Арагчі.

Як зауважує Politico, протягом останнього десятиліття Іран та Росія зміцнили звʼязки. Зокрема, Тегеран передав Москві ударні безпілотники типу «шахед», а також допоміг налагодити їхнє виробництво в Росії. А в 2021 році Іран уклав 25-річну угоду про економічну співпрацю з Пекіном, зосереджену на продажу багатих нафтових запасів для постачання Китаю.

Додамо, що 13 березня в інтервʼю для телеканалу Fox News Дональд Трамп припустив, що російський диктатор Владімір Путін «трохи допомагає Ірану» у війні проти Ізраїлю та США. Йшлося зокрема, про передачу даних Тегерану про розташування американських військових та техніки. Водночас Трамп відхилив пропозицію України у допомозі в протидії Іранським дронам.

Нагадаємо, що 9 березня Володимир Зеленський повідомляв, що до Києва звернулись 11 країн з проханням поділилися своїм бойовим досвідом та технологіями протидії ударним дронам Ірану. Днем раніше, 8 березня, президент України повідомляв, що про відрядження українських фахівців до країн Близького Сходу.