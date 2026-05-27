Аукціон з продажу спецдозволу на користування надрами ділянки «Грицьки-2» провели вдруге

У Рівненській області з другої спроби продали дозвіл на користування бурштиновою ділянкою у Сарненському районі. За результатами аукціону право наступні п’ять років видобувати надра отримало рівненське ТОВ «Агромехтрейд», яке запропонувало понад 3,8 млн грн.

Аукціон з продажу спецдозволу на користування надрами ділянки «Грицьки-2» відбувся 22 травня на платформі Prozorro. Стартова ціна лоту становила 3,3 млн грн. В описі об’єкта вказано, що переможець зможе здійснювати геологічне вивчення ділянки з подальшим видобуванням корисних копалин.

Переможцем торгів стало ТОВ «Агромехтрейд». Згідно з даними аналітичного порталу YouControl, компанія зареєстрована у Рівному у квітні 2020 року та спеціалізується на добуванні мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив. Уповноваженим у справах бізнесу є Ярослав Богельський.

Додамо, що Держгеонадра вперше виставили спецдозвіл на користування ділянкою «Грицьки-2» на аукціон 25 березня 2026 року. Тоді переможцем стало ТОВ «Голден Вел» Тимура Шевченка зі ставкою 8 млн грн. У торгах також брали участь ТОВ «Гід Груп» Олега Коваля, ТОВ «Агромехтрейд» Ярослава Богельського та ТОВ «Поліська видобувна компанія» Ольги Соломчук.

Втім, ані переможець, ані учасник, який посів друге місце, не викупили спецдозвіл. Про це повідомляє видання «Надра.info» За даними Держгеонадр, ТОВ «Голден Вел» втратило право на отримання дозволу через несплату обов’язкових платежів, а ТОВ «Гід Груп» відмовилося підписувати протокол торгів. Обидві компанії втратили гарантійні внески по 1 млн грн, після чого Держгеонадра оголосили повторний аукціон.