Нікушор Дан оголосив про висилання російського консула з міста Констанца

У пʼятницю, 29 травня, президент Румунії Нікушор Дан оголосив персоною нон ґрата російського генерального консула у місті Констанца. Це відбулося на тлі влучання російського дрона по житловій багатоповерхівці в Румунії. Про дипломатичне рішення йдеться на сторінці у фейсбуці Дана.

Після засідання Ради нацбезпеки Румунії, Нікушор Дан наголосив, що вся відповідальність за влучання безпілотника у житлову багатоповерхівку в румунському місті Галац лежить на Росії. За даними президента, будинок атакував російський безпілотник «Герань-2».

«Ми знаємо траєкторію, знаємо, де він пролітав над Україною, знаємо, де він увійшов до Румунії, як частина рою із 43 російських дронів, з яких лише один потрапив на територію Румунії», – повідомив Дан.

Через це Румунія оголосила персоною нон ґрата російського генконсула у місті Констанца, а також закрила це відомство. Йдеться про депортацію з країни російського дипломата Андрєя Косіліна.

На рішення Румунії відреагувала представниця російського МЗС Мрія Захарова, яка пообіцяла, що «заходи у відповідь не змусять на себе чекати».

Нагадаємо, в ніч на 29 травня у румунському місті Галац російський дрон упав на житлову багатоповерхівку, у квартирі на 10-му поверсі спалахнула пожежа. Внаслідок інциденту постраждали двоє людей.

У міністерстві оборони Румунії пояснили, що дрон не вдалося збити через обмежений час реагування та чинні юридичні обмеження. Окрема там зауважили, що частина систем протиповітряної оборони країни була розроблена ще до появи сучасних дронових загроз.