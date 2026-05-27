Чотирьох десятикласників госпіталізували в лікарню Яремча

В одному з готелів в селі Поляниця біля курорту «Буковель» масово отруїлися школярі з Тернополя. Відпочинок організували батьки десятикласників Тернопільської школи №3. Уночі деяким дітям стало погано, чотирьох із них транспортували до лікарні Яремча. Батьки викликали поліцію та представників Держпродспоживслужби, щоб встановити причини отруєння в готелі.

Про інцидент в готелі Naciku повідомила матір однієї зі школярок – Галина Ратушняк. У коментарі ZAXID.NET вона розповіла, що змушена була терміново їхати в Карпати, оскільки 24 травня її доньку поклали в реанімацію з гострим отруєнням.

За словами жінки, на нудоту, діарею та блювання скаржилася 21 дитина з 26. Чотирьох школярів медики швидкої допомоги госпіталізували через важкість перебігу хвороби. У лікарні всім виставили діагноз – гострий гастроентероколіт.

«Відпочинок дітей у Карпатах перетворився на масове отруєння. На жаль, поїздка завершилася лікарнею. Четверо дітей зараз проходять лікування в інфекційних відділеннях лікарень Тернополя», – написала матір постраждалої школярки.

Вона розповіла ZAXID.NET, що школярі заселилися в готель увечері 22 травня. Того ж дня повечеряли, 23 травня вранці поснідали, а вже в обід їм стало зле. «Донька їла яйця, нагетси. Це те, що давали в готелі. Діти ніде більше не харчувалися, оскільки все було оплачено», – зазначила Галина Ратушняк.

За її словами, батьки викликали в готель поліцію, щоб офіційно зафіксувати випадок отруєння. Разом з правоохоронцями прибули й представники Держпродспоживслужби області. Батьки попросили менеджера готелю видати фіскальний чек про оплату проживання та харчування. Водночас він видав накладну без печатки, де просто вписав загальну суму та поставив підпис.

У коментарі ZAXID.NET начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Леся Семанчук розповіла, що під час перевірки готелю Naciku виявили порушення.

«Наші спеціалісти виїхали в заклад 25 травня з позаплановою перевіркою. Вони відібрали продукти, на які скаржилися школярі, взяли проби води та змиви на харчоблоці. Наразі дослідження тривають. Після отримання результатів ми зможемо точніше сказати, що було причиною захворювання. Поки що ми не можемо говорити, що гастроентероколіт спричинений саме харчовим отруєнням, адже він може бути й вірусним, і бактеріальним. Однак на харчоблоці ми зафіксували певні порушення у сфері безпечності продуктів», – розповіла Леся Семанчук.

Вона зазначила, що харчування у готелі Naciku здійснює фізична особа-підприємець. Він мав би бути зареєстрований як оператор ринку в Єдиному державному реєстрі потужностей харчових продуктів, однак не зробив цього. Також на харчоблоці не було контролю температури у холодильниках. Окрім того, за словами Лесі Семанчук, на кухні готелю не запровадили систему HACCP, яка передбачає контроль за безпечністю продуктів. Згідно з українським законодавством, з 2019 року всі заклади громадського харчування мають її дотримуватися та працювати за її стандартами.

Донька Галини Ратушняк досі перебуває у лікарні. За словами тернополянки, після отруєння дітей власники чи представники готелю не виходили на зв’язок, щоб перепросити за інцидент. Жінка додала, що написала також заяви у податкову службу та управління Держпраці, адже заклад не видав на прохання батьків фіскальний чек, що може свідчити про приховування від оподаткування.

У поліції Івано-Франківської області в коментарі ZAXID.NET повідомили, що після отруєння дітей відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 321 ККУ (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам). Правоохоронці перевіряють усі факти.

Після публікації новини ZAXID.NET також отримав коментар від відділу комунікації курорту «Буковель». Представники зазначили, що заклад, де отруїлися діти, не має ніякого відношення до них.

«Готель Naciku неправомірно використовує географічну привʼязку до відомого курорту, але знаходиться на території села Поляниці. Водночас усі готелі на території самого курорту мають підключення до сучасних каналізаційних та водоочисних систем», – зазначили у відділі комунікації.

ZAXID.NET також зателефонував до готелю Naciku. Менеджер закладу відповів, що наразі з цього приводу коментарів не надають.