У ТЦК повідомляють, що травми отримав і військовий

У Тернополі військовослужбовця міського ТЦК підозрюють у побитті місцевого жителя під час мобілізації. У Тернопільському обласному ТЦК та СП повідомили, що мобілізований – порушник військового обліку, установа проводить службову перевірку щодо факту його побиття.

За даними поліції Тернопільщини, військовослужбовці ТЦК мобілізували 49-річного тернополянина 21 травня та доставили до військкомату. У лікарню чоловік потрапив 24 травня з травмами різного ступеня тяжкості. Йому терміново провели оперативне втручання. Тоді ж медики зателефонували у поліцію та повідомили про інцидент. За словами дружини потерпілого, її чоловіка побили військовослужбовці ТЦК.

Поліція встановила, що до побоїв причетний 30-річний військовий ТЦК. Йому оголосили про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження) та вручили клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі до 8 років.

«Громадянин з 23 серпня 2025 року перебував у статусі порушника військового обліку. Під час спілкування з військовослужбовцем групи оповіщення чоловік поводився агресивно та спровокував конфлікт, який переріс у бійку», – прокоментували ситуацію в Тернопільському обласному ТЦК та СП.

У ТЦК зазначили, що тілесні ушкодження під час суперечки 21 травня отримали і мобілізований, і військовий. Тоді від надання медичної допомоги обидвоє чоловіків відмовилися. Стан військовозобов’язаного погіршився 24 травня, коли він вже перебував у військовій частині. Він звернувся до медиків. У Тернопільському ОТЦК та СП додали, що сприятимуть слідству, щоб встановили всі обставини події.