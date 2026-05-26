Понад 95% українських військовополонених зазнають тортур у РФ

Росія утримує в полоні близько 7 тис. українських військових, і понад 95% із них зазнають катувань та жорстокого поводження. Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк у вівторок, 26 травня, передає агентство «Укрінформ».

«У російському полоні зараз утримується близько 7 тис. українських військовополонених. Цивільних – від 10 до 20 тис. українців. Понад 95% українських військовополонених зазнають тортур та жорстокого поводження в російському полоні», – повідомила Кондратюк.

Вона наголосила, що Україна повертає своїх громадян у вкрай тяжкому стані – зі слідами катувань, без належної медичної допомоги та часто з незворотними наслідками для здоров’я. На її думку, це є частиною системної політики держави-агресора.

Кондратюк повідомила, що за час повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути більше як 9 тис. громадян, серед яких понад 400 цивільних.

Також вона нагадала, що нещодавно Росія передала Україні 375 тіл загиблих зі слідами тортур та ненадання медичної допомоги. За її словами, це є грубим порушенням Женевських конвенцій і воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту.

«Рани, які залишали гнити. Ампутації без знеболення. Зуби, вирвані без анестезії п’яним персоналом. Зняття турнікетів з поранених після теракту в Оленівці. Навмисне ненадання медичної допомоги – це окрема зброя Росії», – заявила політикиня.

Раніше стало відомо, що в російському полоні помер начальник медичної служби «Азову» Олександр Крохмалюк. Він отримав смертельні травми внаслідок катувань.