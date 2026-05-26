Виконувачу обов'язків начальника РТЦК оголосили підозру

Виконувачу обов’язків Золочівського РТЦК на Львівщині Богдану Ослабі оголосили підозру за фіктивну мобілізацію шістьох чоловіків, які насправді вже проходили військову службу в різних військових частинах. За версією слідства, очільник ТЦК вносив неправдиві дані у систему «Оберіг» для покращення статистики.

Як повідомив у вівторок, 26 травня, генпрокурор Руслан Кравченко, викрито трьох посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які займалися «паперовою мобілізацією». Щоб прозвітувати про успішне виконання плану, вони вигадували мобілізованих, яких насправді не існувало. Вони вносили неправдиві дані до реєстру «Оберіг» для поліпшення статистики мобілізації.

Зокрема, на таких махінаціях викрили виконувача обов’язків начальника Золочівського РТЦК на Львівщині.

«41-річний підполковник, тимчасовий очільник відомства, за листопад-грудень 2025 року «призвав» шість осіб, які насправді вже служили за контрактом у Військовому госпіталі Національної гвардії України та інших військових частинах», – йдеться в повідомленні генпрокурора.

Підполковнику оголосили підозру в службовому підробленні та несанкціонованих діях з інформацією (ч. 1 ст. 366, ч.ч. 1,3 ст. 362 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід – заставу в розмірі 121 тис. грн. За даними ZAXID.NET, підозру отримав підполковник Богдан Ослаба.

У Львівському обласному ТЦК повідомили, що на час проведення слідчих дій та обрання запобіжного заходу згаданого військовослужбовця відсторонили від виконання службових обов’язків.

«Керівництво Львівського обласного ТЦК та СП не лише сприяє проведенню слідчих дій, а й ініціює викриття подібних випадків, щоб усі винні були притягнуті до відповідальності згідно із законом», – запевнили в обласному ТЦК.

Варто зауважити, що в жовтні 2025 року суд оштрафував на 34 тис. грн в. о. начальника Золочівського РТЦК Богдана Ослабу через незаконний призов на військову службу чоловіка, на утриманні якого перебуває батько з інвалідністю І групи.

Окрім того, викрили начальника Мукачівського РТЦК на Закарпатті, 49-річного полковника, який у січні-березні 2026 року фіктивно мобілізував 162 людини. Його 37-річний заступник за той самий період поповнив фейкову статистику ще на 108 людей.

Закарпатського полковника та його заступника-майора суд відправив під варту з альтернативою застави у 3,9 млн грн та 3,3 млн грн відповідно.