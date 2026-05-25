3-й та 6-й президенти України, вище керівництво держави на церемонії перепоховання подружжя Мельників 25 травня

Третій президент України Віктор Ющенко заявив, що держава має повернути на батьківщину прах історичних діячів, які боролися за українську державність і були поховані за кордоном. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці в понеділок, 25 травня.

Ющенко став свідком перепоховання останків полковника армії УНР, лідера Організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини і соратниці Софії Федак-Мельник на Національному військовому меморіальному кладовищі у Києві. У церемонії також взяли участь Володимир Зеленський, Руслан Стефанчук, Юлія Свириденко, Кирило Буданов та інші посадовці.

За словами третього президента, подружжя Мельників повернулося в Україну, «за яку боролися, яку носили у своєму серці навіть на чужині, за яку молилися і за яку жертвували власним життям».

«Це не лише перепоховання. Це – акт великої історичної справедливості. Це – повернення пам’яті. Повернення нашої державної тяглості. Повернення тих імен, без яких неможливо скласти повну історію української нації», – зазначив Ющенко.

Він також наголосив, що Росія століттями намагалася не лише окупувати українські землі, а й знищити історичну пам’ять про українських діячів, залишаючи їх «вигнанцями навіть після смерті». Сьогоднішня подія, як стверджує Ющенко, має не лише символічне, а й глибоке державницьке значення.

«Ми мусимо усвідомити просту істину: український Пантеон національної слави не може бути завершеним, доки наші великі сини залишаються на чужині. Україна повинна повернути своїх Героїв додому», – додав експрезидент.

За словами Віктора Ющенка, Україна повинна повернути прах гетьмана Івана Мазепи, творця першої української Конституції Пилипа Орлика, головного отамана Симона Петлюри, гетьмана Павла Скоропадського, полковника Євгена Коновальця, провідника Степана Бандери та інших творців української держави, «чиї могили сьогодні розкидані по світах».

Як писав ZAXID.NET, 25 травня заступниця голови Офісу президента Ірина Верещук повідомила, що Україна отримала дозвіл на перепоховання засновника та голови Організації українських націоналістів, командира Січових Стрільців та полковника Армії УНР Євгена Коновальця.