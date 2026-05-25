Правоохоронці оголосили підозру директору компаній

Правоохоронці повідомили про підозру директору групи комерційних підприємств, який організував постачання будівельних матеріалів для потреб Міноборони Російської Федерації. Про це в понеділок, 25 травня, повідомили в Офісі генерального прокурора та Київській обласній прокуратурі.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення підозрюваний налагодив схему співпраці з російськими підприємствами з окупованого Криму. Через підконтрольні фірми він забезпечував гуртові постачання будівельних матеріалів, які використовувалися для зведення військових об’єктів. Ідеться, зокрема, про спорудження фортифікацій на фронті, підприємств оборонного комплексу та ремонт санаторіїв для російських військових.

«Щоб приховати незаконну діяльність, чоловік перереєстрував бізнес на довірених людей на тимчасово окупованій території АР Крим та в РФ, водночас продовжуючи фактично керувати підприємствами з території України. Він визначав ролі учасників, координував їхні дії, давав вказівки та контролював фінансово-господарську діяльність», – ідеться в повідомленні.

Попри заборони та санкції, підконтрольні компанії брали участь у тендерах, оголошених Міноборони РФ, та укладали контракти на постачання продукції.

Слідчі встановили, що від початку повномасштабного вторгнення пов’язані з підозрюваним компанії сплатили до російського бюджету понад 100 млн рублів податків.

Фінансовий супровід схеми забезпечувала бухгалтерка з Києва. Вона дистанційно контролювала платежі, звітність та взаємодію з російськими установами. Жінку затримали під час спроби виїхати за кордон. У листопаді 2025 року суд засудив її до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Правоохоронці оголосили підозру директору компаній (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України) та ще трьом спільникам, які переховуються на ТОТ Криму. Їхні дії також кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.