Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією

Служба безпеки України викрила агентурну мережу ФСБ, яка коригувала російські повітряні удари по Київщині та Одещині. Одним з організаторів мережі виявився ІТ-фахівець з Миколаєва, який багато років співпрацював з російською спецслужбою. Про це повідомив пресцентр СБУ 22 травня.

Підозрюваного затримали військові контррозвідники СБУ у Києві. Слідчі з’ясували, що з лютого 2026 року він готував координати для ракетного удару РФ по Києву, зокрема по будинку голови ДСНС України.

За матеріалами справи, російська спецслужба завербували чоловіка ще у 2014 році, після чого його фактично «законсервували» до отримання нових завдань.

Нещодавно ФСБ звернулася до агента і доручила йому переїхати до Києва для збору даних про публічних громадян, проти яких РФ готувала диверсії та теракти. Серед них були відомі політики та представники командування сектору безпеки та оборони України.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За вказівкою кураторів агент відстежував адреси проживання та маршрути пересування потенційних «цілей», а потім доповідав про це куратору в Москві.

Для збору розвідданих чоловік заводив нові знайомства та використовував їх у своїх інтересах.



«Дуже часто зловмисник діяв під прикриттям надання приватних послуг з адміністрування комп’ютерних систем та їхнього техобслуговування. А потім під виглядом побутових розмов випитував потрібну інформацію», – ідеться в повідомленні.

Пізніше підозрюваний залучив до агентурної роботи ще одного ІТ-фахівця з Одеси. Разом вони сформували мережу інформаторів, які передавали дані про дислокацію українських військ.



Правоохоронці затримали підозрюваного в орендованій квартирі у Києві, а його спільника – в Одесі. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони з доказами співпраці з ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.