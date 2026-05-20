Порнозалежність часто пов’язана зі стресом, а не з сексом

Порно, тікток, нескінченний скролінг стрічки інстаграму – усе це працює за схожим принципом: мозок отримує швидкий дофамін і поступово звикає до постійної стимуляції. Саме тому сексологи дедалі частіше говорять про порнозалежність не як про любов до сексу, а як про одну з головних залежностей епохи хронічного стресу.

«Порнозалежність взагалі не пов'язана з сексом, з високим лібідо. Часто люди кажуть: “Я просто люблю секс”, “Мене не задовільняє партнерка”. Але якщо копнути глибше, то часто там справа не в сексуальному бажанні, а в звичці швидко знімати стрес», – розповідає психолог та сексолог Анастасія Зінчук.

За її словами, порно для багатьох людей стає способом втекти від тривоги, емоційного виснаження або внутрішнього напруження. Людина може навіть не помічати, як поступово починає використовувати його не для сексуального задоволення, а для психологічного перемикання.

Саме тому сексологи дедалі частіше порівнюють порнозалежність з іншими сучасними залежностями – соцмережами та скролінгом відео.

Як порно впливає на мозок і що таке дофамінова пастка

Сексологиня пояснює: головна проблема порно полягає в тому, що мозок дуже швидко звикає до швидкого й легкого дофаміну.

«Це така дофамінова пастка. Наш мозок дуже швидко звикає отримувати просте й швидке задоволення. Це можна порівняти з тіктоком чи рілсами – ми гортаємо стрічку, отримуємо багато емоцій, і мозок звикає до постійної стимуляції», – каже Анастасія Зінчук.

Під час перегляду порно мозок отримує сильний стимул через постійну новизну. Людина за кілька хвилин бачить десятки різних сценаріїв і образів, а це велика доза дофаміну.

«Кожен клік – це сплеск дофаміну. І мозок дуже швидко до цього звикає. А потім починає хотіти підвищення дози», – пояснює сексологиня.

Через це контент, який раніше викликав сильне збудження, із часом може переставати працювати так само. Людина довше шукає потрібне відео, переходить до більш інтенсивних стимулів або витрачає на перегляд значно більше часу.

Чому реальний секс може почати здаватися нудним

За словами сексологині, одна з головних небезпек порнозалежності – поступова зміна сприйняття реальної близькості.

«Реальна людина з її запахами, звичками, емоціями стає просто нецікавою. Порно набагато простіше: там не треба старатися, включатися емоційно, думати про партнера. Там усе ідеальне», – пояснює вона.

Фахівчиня каже, що мозок звикає до постійної гіперстимуляції й починає гірше реагувати на звичайний рівень емоцій та сексуального контакту.

«Я люблю порівнювати порно з дуже солоною їжею або фастфудом. Коли людина довго їсть їжу з підсилювачами смаку, нормальна їжа починає здаватися прісною. Так само й тут – мозок настільки звикає до сильної стимуляції, що реальна близькість уже не дає тих відчуттів», – пояснює сексологиня.

У деяких випадках це може впливати й на сексуальне здоров’я. Людина настільки звикає до конкретного типу візуальної стимуляції, що без неї їй стає важче збудитися або отримати задоволення.

Які ознаки можуть свідчити про порнозалежність

Сексологиня каже, що людина може роками не помічати проблему й пояснювати все звичкою або способом розслабитися.

Людина може помічати, що:

автоматично тягнеться до порно після стресу;

не може легко перестати переглядати;

витрачає на перегляд дедалі більше часу;

відчуває сором після перегляду, але повертається до цього знову;

втрачає інтерес до реального сексу.

«Дуже часто людина думає: “Я просто так розслабляюсь”. Але якщо порно стає єдиним способом зняти напругу – це вже тривожний сигнал», – каже фахівчиня.

Вона додає, що проблема розвивається поступово, тому люди можуть роками не усвідомлювати, що звичка вже переросла у залежність.

Чому порнозалежність часто пов’язана зі стресом і тривогою

За словами сексологині, порнозалежність дуже часто формується на тлі стресу.

«Людина вмикає порно не для того, щоб отримати задоволення. Часто це спосіб втекти від тривоги, відчуття небезпеки, емоційного перевантаження. Це така “тиха гавань”, де не треба ні про що думати», – пояснює вона.

Особливо помітно це стало під час війни, коли психіка багатьох людей живе у стані постійного напруження.

«Ми живемо в дуже тривожний час. І мозок шукає щось просте, швидке, зрозуміле, що допоможе хоча б ненадовго вимкнути внутрішню напругу», – каже сексологиня.

Саме тому фахівці говорять не лише про порнозалежність, а загалом про залежність від швидкого дофаміну – соцмереж, коротких відео, їжі чи нескінченного потоку контенту.

Як порнозалежність впливає на стосунки

Сексологиня наголошує, що одна з найчастіших проблем – емоційне віддалення у парі.

«Людині вже не хочеться реального сексу. Вона звикає до картинки, де все швидко, просто й ідеально. А реальні стосунки потребують емоційного включення», – пояснює вона.

Через це в парах можуть виникати конфлікти, уникання близькостісексуальна холодність, проблеми з довірою.

«Я знаю пари, які через це доходили до розлучення. Бо партнер не розумів, що проблема вже не в сексі й не в стосунках, а в залежності», – каже фахівчиня.

Чому проблема часто починається ще в підлітковому віці

За словами сексологині, багато механізмів формуються ще в підлітковому віці – особливо якщо дитина переживає стрес, булінг або самотність.

«Підліток починає тікати в порно як у спосіб заспокоїти себе. Мозок дуже швидко запам’ятовує: мені погано – порно допомагає хоча б ненадовго відчути полегшення», – пояснює вона.

Через це звичка поступово закріплюється як механізм боротьби зі складними емоціями.

Штучний інтелект та порнозалежність

Сексологиня звертає увагу ще на одну проблему, яка лише починає набирати обертів – розвиток штучного інтелекту та персоналізованого контенту. За її словами, сучасні технології роблять порно ще доступнішим і ще сильніше підлаштованим під конкретні бажання людини.

«Зараз штучний інтелект дуже розвивається, і порно вже може бути повністю згенероване під окремий запит людини. Можна створити буквально що завгодно – будь-яку фантазію, будь-який сценарій», – пояснює фахівчиня.

Вона каже, що проблема полягає не лише в самому контенті, а в тому, як це впливає на мозок. Якщо раніше людина була обмежена тим, що могла знайти в інтернеті, то тепер технології дозволяють створювати максимально персоналізовану стимуляцію – саме під конкретні фантазії, тригери та вподобання.

«Мозок і так уже перевантажений швидкими дофамінами. А коли контент стає ще й повністю адаптованим під людину, це може ще сильніше підсилювати залежність», – каже фахівчиня.

Сексологиня додає: це особливо небезпечно для підлітків і людей із нестабільним психоемоційним станом, адже психіка значно швидше звикає до постійної стимуляції та простих способів отримати задоволення.

«Ми живемо в час, коли реальність часто програє кількості стимулів, які людина може отримати онлайн. І це велика проблема не тільки для сексуальності, а загалом для психіки та здатності будувати живі стосунки», – підсумовує сексологиня.

За її словами, саме тому порнозалежність сьогодні дедалі частіше називають залежністю XXI століття. Людина поступово звикає до швидкого й легкого способу отримати дофамін, а реальне життя – стосунки, близькість, живе спілкування – починає вимагати значно більше емоційного включення. І саме в цьому, каже фахівчиня, полягає одна з головних небезпек: порно поступово стає не просто звичкою, а способом втечі від реальності.

