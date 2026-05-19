Універсального способу швидко зупинити спонтанну гикавку наразі не існує

Мабуть, у кожного були випадки, коли несподівано виникає гикавка. Часто це буває після їжі і швидко позбутися її вдається не завжди, тож людина почувається ніякового, особливо, коли це стається у колі друзів чи знайомих.

Чому виникає гикавка? Як швидко її позбутися? Чи може вона бути симптомом серйозного захворювання? Коли обов’язково слід проконсультуватися з лікарем? Про причини виникнення гикавки і що за нею стоїть повідомив гастроентеролог-дієтолог, професор Олег Швець. Його поради можуть багатьом стати у нагоді.

Чому виникає гикавка?

«Гикавка – це раптове мимовільне скорочення м’язів діафрагми. Одночасно відбувається скорочення міжреберних м’язів та закривається голосова щілина, що і створює характерний звук гикавки. Зазвичай вона минає без будь-якого лікування. Та якщо триває довше двох днів, слід звернутися до лікаря. Це може бути ознакою більш серйозного захворювання», – каже Олег Швець.

Гикавку класифікують залежно від тривалості:

Фізіологічна (тимчасова): триває кілька секунд або хвилин.

Тривала (стійка): від 48 годин до одного місяця.

Хронічна: довше одного місяця.

Рецидивна: постійно повертається; кожен епізод триває більше ніж декілька хвилин.

Симптоми та причини виникнення

За словами лікаря, основними симптомами гикавки є спазм діафрагми та характерний звук. У деяких людей при тривалій гикавці можуть виникати спазми діафрагми без звуку.

«Гикавка виникає при подразненні нервів, зокрема блукаючого і діафрагмального (входять до так званої рефлекторної дуги), що змушують діафрагму раптово скорочуватися. Рефлекторні дуги відповідають за процеси, які людина не контролює свідомо (як дихання, травлення та серцевий ритм)», – пояснює професор.

Тимчасова (фізіологічна) гикавка часто не має явної причини, але її можуть провокувати: переїдання або зашвидке споживання їжі, вживання дуже гарячої або дуже холодної чи гострої їжі, вживання газованих напоїв, алкоголю, надмірне заковтування повітря (аерофагія), куріння.

Тривалу (хронічну) гикавку, каже лікар, можуть спричиняти різні медичні стани: захворювання шлунково-кишкового тракту (ГЕРХ або гастрит), стани, що впливають на центральну нервову систему (інсульт, хвороба Паркінсона або розсіяний склероз), захворювання легенів (пневмонія, тромбоемболія легеневої артерії або плеврит), пухлини або онкологічні захворювання (пухлини середостіння, рак стравоходу або рак підшлункової залози), деякі інфекції (грип, оперізуючий лишай та простий герпес) тощо.

Прийом деяких ліків також може бути причиною тривалої гикавки може бути прийом певних ліків (агоністи дофаміну, бензодіазепіни у низьких дозах, деякі препарати для хіміотерапії тощо).

Інколи гикавка виникає після певних хірургічних втручань або процедур, зокрема тих, що проводилися під загальною анестезією.

Тимчасова гикавка не призводить до ускладнень. Однак тривала може спричинити проблеми з диханням, ковтанням або мовленням, порушення сну та виснаження, втрату ваги.

Чому гикавка виникає у немовлят?

Для немовлят гикавка є поширеним і нормальним явищем. каже гастроентеролог.. Це пов’язано з надмірною кількістю газу в шлунку дитини. Дитина заковтує багато повітря під час годування або переїдає. В результаті її животик розширюється і подразнює діафрагму.

У деяких немовлят гикавка є ознакою ГЕРХ. Тоді у дитини, крім гикавки, будуть інші симптоми (кашель та відрижка) і батькам варто звернутися до педіатра.

Коли при виникненні гикавки треба звернутися до лікаря?

Універсального способу швидко зупинити спонтанну гикавку наразі не існує, каже Олег Швець. Фахівці не знайшли й способу повністю вилікувати гикавку. Тимчасова гикавка зазвичай проходить сама. Щоб її позбутися, лікар радить спробувати декілька способів, які стимулюють блукаючий нерв або підвищують рівень вуглекислого газу в легенях:

На короткий час затримати дихання.

Випити ковток холодної води.

Обережно натиснути на закриті повіки.

Висунути язик.

Укусити лимон.

Подихати в паперовий пакет (не пластиковий).

Проковтнути ложку цукру.

Випити або прополоскати горло крижаною водою.

Якщо гикавка триває довше двох днів, то може погіршувати якість життя та спричиняти проблеми з їдою чи сном. У таких випадках слід звернутися до лікаря і він може призначити певні медикаменти.

Гикавку інколи може викликати інший препарат, який людина приймає, тоді його слід замінити. Серед методів лікування можуть застосовуватися й нервові блокади.

Щоб запобігти виникненню гикавки, лікар пропонує зменшити темп під час їжі або пиття, обмежити вживання газованих та алкогольних напоїв, зменшити порції, уникати дуже гарячої або холодної їжі.