Уряд дозволив використовувати системи оповіщення для оголошень про вшанування памʼяті
Держава продовжує формувати нову культуру пам’яті серед українців
До теми
Кабінет Міністрів України дозволив використовувати системи оповіщення для оголошень про вшанування памʼяті. Про це в п’ятницю, 22 травня, написала прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Прем’єрка пояснила, що відтепер системи оповіщення використовуватимуть щодня о 09:00 для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання та під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку проходить у четверту суботу листопада на вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років.
«Формуємо нову культуру пам’яті. Щоденна хвилина мовчання – важлива її складова і прояв нашої поваги до полеглих Захисників і Захисниць, цивільних громадян», – зазначила Свириденко.
Нагадаємо, 16 березня 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальнонаціональну хвилину мовчання в Україні в пам’ять усіх загиблих під час війни.
Упродовж 2025 року у Львові, Івано-Франківську, Чернівцях, Тернополі, Хмельницькому та Ужгороді ухвалили рішення про зупинку транспорту під час загальнонаціональної хвилини мовчання. У вересні 2025 року у Києві ухвалили рішення про перекриття Хрещатика під час хвилини мовчання.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
У лютому 2026 року Верховна Рада ухвалила закон про встановлення загальнонаціональної хвилини мовчання для вшанування загиблих внаслідок російсько-української війни. Зазначалось, що документ має усунути технічні перешкоди для здійснення ритуалу.