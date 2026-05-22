Хвилину мовчання в Україні оголошуватимуть через системи оповіщення

Кабінет Міністрів України дозволив використовувати системи оповіщення для оголошень про вшанування памʼяті. Про це в п’ятницю, 22 травня, написала прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Прем’єрка пояснила, що відтепер системи оповіщення використовуватимуть щодня о 09:00 для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання та під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку проходить у четверту суботу листопада на вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років.



«Формуємо нову культуру пам’яті. Щоденна хвилина мовчання – важлива її складова і прояв нашої поваги до полеглих Захисників і Захисниць, цивільних громадян», – зазначила Свириденко.

Нагадаємо, 16 березня 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальнонаціональну хвилину мовчання в Україні в пам’ять усіх загиблих під час війни.

Упродовж 2025 року у Львові, Івано-Франківську, Чернівцях, Тернополі, Хмельницькому та Ужгороді ухвалили рішення про зупинку транспорту під час загальнонаціональної хвилини мовчання. У вересні 2025 року у Києві ухвалили рішення про перекриття Хрещатика під час хвилини мовчання.

У лютому 2026 року Верховна Рада ухвалила закон про встановлення загальнонаціональної хвилини мовчання для вшанування загиблих внаслідок російсько-української війни. Зазначалось, що документ має усунути технічні перешкоди для здійснення ритуалу.