Рада офіційно запровадила в Україні щоденну хвилину мовчання

У середу, 11 лютого, Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт № 14144 щодо встановлення загальнонаціональної хвилини мовчання для вшанування загиблих внаслідок російсько-української війни. Про це йдеться у повідомленні, що опубліковане у телеграм-каналі Верховної Ради.

Законопроєкт підтримали 260 народних депутатів. У пояснювальній записці зазначається, що ухвалений законопроєкт має встановити загальнонаціональну хвилину мовчання на законодавчому рівні. Це дозволить усунути технічні перешкоди для здійснення «важливого ритуалу подяки та пошани», який у березні 2022 року запровадив указом президент Володимир Зеленський.

«Необхідність законодавчого закріплення цього ритуалу зумовлена потребою у визначенні єдиних підходів до його організації та поширення у всіх сферах суспільного життя», – йдеться у пояснювальній записці.

Відповідно до документа, місцева влада, підприємства, установи та організації мають інформувати людей про початок та завершення загальнонаціональної хвилини мовчання, яка проводиться кожного дня о 09:00. Зазначається, що інформування населення має відбуватися через вуличні системи оповіщення, а також у медіа, незалежно від форми власності.

Нагадаємо, раніше у Львові, Івано-Франківську, Чернівцях, Тернополі, Хмельницькому та Ужгороді ухвалили рішення про зупинку транспорту під час загальнонаціональної хвилини мовчання. У вересні 2025 року у Києві ухвалили рішення про перекриття Хрещатика під час хвилини мовчання.



