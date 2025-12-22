За дотриманням рішення виконкому наглядатиме патрульна поліція

В Ужгороді під час загальнонаціональної хвилини мовчання зупинятиметься увесь транспорт. Рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету, повідомили в пресслужбі мерії у понеділок, 22 грудня.

«Виконком запроваджує на території Ужгорода щоденну зупинку руху транспортних засобів під час проведення загальнонаціональної хвилини мовчання з 09:00 до 09:02. Департамент міської інфраструктури має забезпечити автоматичне увімкнення червоного сигналу світлофорів у цей час», – зазначили в міській раді.

Виконком рекомендує підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, а також водіям громадського, службового й приватного транспорту зупинятися під час хвилини мовчання. За дотриманням рішення виконкому наглядатиме Управління патрульної поліції в Закарпатській області.

Нагадаємо, до цього рішення про зупинку транспорту під час загальнонаціональної хвилини мовчання ухвалили у Львові, Івано-Франківську, Чернівцях, Тернополі та Хмельницькому.