Щоранку о 9:00 українці вшановують памʼять загиблих внаслідок російського вторгнення

На Хмельниччині запроваджують зупинку транспорту під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Відтепер щоранку о 9:00 поліція призупинятиме рух у населених пунктах області, за винятком автомобілів екстрених служб. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області.

«Закликаю всіх долучитися: водіїв – зупинити авто і вшанувати пам’ять у тиші; пішоходів – зупинитися та віддати шану загиблим. У разі оголошення повітряної тривоги хвилина мовчання переривається, всі повинні негайно пройти до укриттів», – повідомив 28 квітня голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Доручення організувати дорожній рух під час хвилини мовчання вже надали керівництву ГУНП та патрульної поліції області.

Додамо, що 16 березня 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав указ № 143/2022 про загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування памʼяті загиблих внаслідок повномаштабного вторгнення Росії в Україну. З тих пір у містах України щоранку о 9:00 вшановують памʼять полеглих.